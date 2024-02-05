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    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    17 комментариев
    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    AT: Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

    4 февраля 2024, 13:16 • Новости дня
    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску

    Дипломат Мирошник: Использование ВСУ западных систем для удара по Лисичанску делает США соучастником преступления

    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И случай в Лисичанске также будет отражен. Надо понимать, что использование ВСУ американских систем при атаке делает США соучастниками злодеяний. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек.

    «За последние полтора месяца мы увидели полное презрение по отношению к международному гуманитарному праву со стороны Украины – это и Белгород, и Донецк, и вот теперь Лисичанск. Все эти случаи объединяет одно – циничное и целенаправленное нанесение ударов по местам массового скопления мирных граждан», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.

    «И на этом фоне на Западе идут торги по вопросу выделения дополнительных денег офису Зеленского. Немаловажно, что удары по территориям наносились натовскими снарядами. Так, в случае с Лисичанском, судя по всему, речь идет об использовании американских установок HIMARS. Все это делает так называемых доноров ВСУ соучастниками преступлений Киева», – убежден дипломат.

    «Я также не исключаю, что в тех же Штатах знали о готовящейся атаке, поскольку работа HIMARS предполагает согласование целеполагания. То есть они это разрешили. И теперь, разумеется, никто из них не выступает с осуждением произошедшего», – рассуждает собеседник.

    «Между тем Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И соучастие стран Запада также будет отражено в будущих делах. Более того, эти государства являются, по сути, заказчиками преступлений, которые еще и всячески пытаются блокировать любое наказание для преступника», – заключил Мирошник.

    Напомним, в субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Согласно данным СК, атака могла быть совершена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    По последним данным на воскресенье, число погибших достигло 28 человек. Из них – 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. По словам главы регионального Минздрава Наталии Пащенко, шесть пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.

    На фоне трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по погибшим. Тем временем в МЧС России сообщили, что в Лисичанске на месте обрушения здания пекарни всю ночь проводились разборы завалов, порядка 65% разрушенных конструкций разобрано.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко раскритиковала действия ВСУ. «Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми. В результате обстрела здание было полностью разрушено», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

    «Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», – подчеркнула она.

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто. Но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – сравнила дипломат.

    «Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заключила Захарова.

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    4 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Венгрия отказалась накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС
    Венгрия отказалась накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия не станет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений на Украину, заявил в интервью бельгийскому телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    При этом он напомнил, что для самой Венгрии поставки вооружения являются красной чертой, сама страна не станет принимать в этом участие, передает ТАСС.

    В то же время Сийярто признал, что Венгрия «не может и не будет мешать другим делать это», поскольку страны ЕС сами несут за это ответственность.

    Сийярто также напомнил, что Венгрия – «одна из немногих стран ЕС, которая не направляет оружие на Украину».

    До этого Сийярто заявил, что Будапешт по-прежнему не намерен выделять деньги на покупку оружия для Украины, но готов вместо этого оплачивать поставки ей военного снаряжения.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

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    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

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    5 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Полицейский спецназовец в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»

    Полицейский спецназовец в Днепре на собрании назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»

    Полицейский спецназовец в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники спецподразделений нацполиции Украины в Днепропетровской области, в числе которых есть бывшие сотрудники «Беркута», назвали приехавшего к ним замначальника главного управления ведомства Владимира Богониса «гнидой с Майдана».

    Видео появилось в соцсетях.

    Бывших «беркутовцев» призывали вступить в специальную штурмовую бригаду «Лють» и отправиться в зону боевых действий.

    «Ты – гнида с Майдана!» – выкрикнули Богонису из зала.

    «Да, я гнида с Майдана. А ты гнида откуда?» – спросил в ответ замначальника главного управления нацполиции Украины в Днепропетровской области.

    «А я из «Беркута»! (…) Я страну защищал», – сказал обратившийся к нему сотрудник, слова которого были встречены аплодисментами коллег.

    Владимир Богонис с 2014 года состоял в националистическом батальоне «Днепр-1», прошел путь от рядового до заместителя начальника штаба подразделения и до руководящих должностей в полиции Днепра и Днепропетровской области.

    Нацбат «Днепр-1», созданный по приказу тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова после госпереворота 2014 года, проводил карательные операции в Донбассе. В батальон отбирали кандидатов с ярко выраженной националистической позицией. Вместе с батальоном «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) участвовал в операции по захвату Мариуполя в 2014 году.

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    4 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    The Guardian: Среди заключенных на Украине оказалась двухлетняя девочка

    В тюрьме на Украине нашли украинца с тату «орк» на лбу и двухлетнюю девочку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Находящиеся в украинских тюрьмах за пророссийскую позицию люди рассказали об издевательствах, пишет британское издание The Guardian.

    Издание сообщает, что один заключенный, приговоренный к 12 годам лишения свободы рассказал, что время содержания под стражей сокамерники вытатуировали ему на лбу слово «орк», передает News.ru.

    Как пишут журналисты, среди заключенных некоторые «явно подвергли опасности жизнь украинцев», но в тюрьмах также находятся люди, которые были вынуждены «принимать трудные решения». Так, среди приговоренных есть женщина, получившая пять лет тюрьмы за «оказание материально-технической помощи» во время референдума о присоединении Херсонской области.

    Кроме того, украинские чиновники держат в тюрьме двухлетнюю девочку вместе с ее 30-летней матерью Анютой Голомб, попавшую в колонию из-за передачи координат ВС России. The Guardian рассказала, что, когда малышке исполнится три года, ее отнимут у матери.

    52-летний Валентин Морой из Славянска рассказал, что сфотографировал склад, где работал, чтобы доказать своему работодателю из России целостность здания, что было воспринято СБУ, как передачу секретной информации российской разведке. 34-летнего учителя Константина Ванина арестовали после попытки уехать к друзьям в Крым. По его словам, он признал вину под давлением.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

    Напомним, в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

    О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон, утверждавший, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    4 февраля 2024, 20:27 • Новости дня
    В Белом доме заверили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного

    Tекст: Ольга Иванова

    США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне сообщений в СМИ о возможной отставке главкома.

    Салливан в интервью CBS подчеркнул, что подобные кадровые решения сугубо являются делом украинских властей. По его словам, это право президента Украины принимать кадровые решения, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что США не собираются «вмешиваться в это конкретное решение».

    Ранее Washington Post заявила, что Киев проинформировал Белый дом о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного, в Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили».

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

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    4 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

    ПВО России уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресечена около 18.30, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, через несколько минут ее отменили.

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    5 февраля 2024, 07:55 • Новости дня
    Запад призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО

    Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу следует прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина о событиях, которые стали причиной конфликта на Украине, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    Оуэнс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявила, что события на Украине невозможно обсуждать, не принимая во внимание расширение Североатлантического альянса на восток. Она напомнила, что произошло это вопреки обещаниям правительственных чиновников, что после объединения Германии этого не произойдет.

    Как отметила Оуэнс, российский лидер обращал на это внимание практически во всех своих выступлениях, передает РИА «Новости».

    В декабре Путин напоминал об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, не расширять НАТО на восток. Он говорил, что западные партнеры «врут беззастенчиво, просто на каждом шагу».

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    5 февраля 2024, 08:17 • Новости дня
    Джонсон раскритиковал законопроект о помощи Украине и охране границ США

    Спикер Палаты представителей Джонсон: Законопроект о помощи Украине и охране границ провалится

    Джонсон раскритиковал законопроект о помощи Украине и охране границ США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон резко раскритиковал внесенный Сенатом законопроект, который объединяет помощь Украине, Израилю и охрану собственных границ Соединенных Штатов.

    Джонсон на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что законопроект оказался «хуже, чем ожидалось». Он подчеркнул, что данная инициатива «даже близко» не способна помочь разрешить кризис на границе, вызванный действиями нынешнего президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    «Если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он будет мертв по прибытии», – добавил спикер.

    Согласно предложенной в понедельник инициативе, на охрану границ, помощь Украине и Израилю необходимо выделить 118,28 млрд долларов, причем более половины (60,06 млрд долларов) – это помощь киевскому режиму. На охрану границ предлагается направить 20,2 млрд долларов – втрое меньше.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе Соединенных Штатов оружием массового разрушения страны.

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    5 февраля 2024, 07:26 • Новости дня
    Зеленский собрался заменить «ряд руководящих лиц» Украины

    Зеленский собрался заменить «ряд руководящих лиц» Украины, не только в военной сфере

    Зеленский собрался заменить «ряд руководящих лиц» Украины
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Rai1 заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Так Зеленский ответил на вопрос про конфронтацию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что изменения затронут всю группу управленцев, которые «ведут машину страны».

    Ранее крымский политический эксперт Заур Смирнов заявлял, что возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров, через которого США «будут рулить» процессом в Киеве.

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    4 февраля 2024, 20:45 • Новости дня
    Польский замминистра начал лично контролировать на границе транзит украинских продуктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельскохозяйственной продукции через территорию республики, об этом сообщил сам чиновник.

    Он сообщил, что осуществляет контроль на пограничном переходе в Дорохуске. По словам замминистра, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу, передает РИА «Новости».

    Колодзейчак пояснил, что такие товары, как рапс, пшеница или отруби, на некоторое время отправятся в Литву, а затем возвращаются в Польшу.  Он добавил, что также провел проверку сахара, прибывающего в Польшу с Украины.

    В прошлом году Польша, Венгрия и Словакия ограничивали импорт украинского зерна. Кроме того, в Польше звучат призывы запретить ввоз сахара с Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также писала о проблемах на европейском рынке, возникших из-за поставок курятины с Украины.

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    4 февраля 2024, 17:04 • Новости дня
    В Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у ВСУ

    Депутат Верховной рады Чернев назвал ситуацию на поле боя из-за нехватки боеприпасов у ВСУ критической

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация на поле боя критическая, поскольку у украинских военных не хватает боеприпасов, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев.

    Как указал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона, Украина доносит, что они не собираются сдаваться, и собирается искать альтернативные пути для того, чтобы обеспечить ВСУ вооружением, в частности, усиливая поддержку ЕС. По его словам, Украина доносит через медиа США, что критическая ситуация на поле боя происходит из-за нехватки боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщило, что ВСУ испытывают такую нехватку артиллерийских снарядов, что не способны даже эффективно обороняться, не говоря уже о наступлении, которое требует много больше боеприпасов.

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    4 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    Людей старше 60 лет пригласили работать водителями маршруток в Одессе

    «Страна.ua»: В Одессе приглашают на работу водителями женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации, приглашают в Одессе на работу водителями маршруток, сообщает в воскресенье украинское издание «Страна.ua».

    По сообщению издания, в Одессе одна из крупных компаний по пассажироперевозкам приглашает работать водителями маршруток женщин и мужчин старше 60 лет, то есть тех, кого не мобилизуют в армию, передает РИА «Новости». Потенциальным водителям обещают гарантированное трудоустройство и бесплатное обучение на права категории «Д» (дает право на управление крупным пассажирским транспортом).

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил французскому журналу Le Point, что на Украине необходима новая мобилизация, чтобы провести ротацию личного состава на фронте.

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    5 февраля 2024, 04:45 • Новости дня
    В США заявили о переходе инициативы на Украине от ВСУ к российским силам

    NYT: ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов отдали инициативу России

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России», пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что ВСУ приходится экономить артиллерийские снаряды, также им не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники, передает РИА «Новости».

    Один из лейтенантов ВСУ, имя которого не раскрывается, сообщил изданию, что главной целью украинских военных сейчас является удержание имеющихся позиций.

    На некоторых направлениях российские силы, по данным NYT, способны выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. Украинские боевики пытаются отдавать предпочтение дронам-камикадзе, однако, как сообщил газете украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны.

    Американские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины испытывают такую нехватку артиллерийских снарядов, что не способны даже эффективно обороняться, не говоря уже о наступлении, которое требует много больше боеприпасов.

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    4 февраля 2024, 16:30 • Новости дня
    Пытавшихся уплыть в Венгрию призывников задержали на Украине

    Госпогранслужба Украина задержала пытавшихся уплыть в Венгрию мужчин-призывников

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине задержали пятерых мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса, заявили в госпогранслужбе страны.

    В сообщении говорится, что житель Тернопольской области за возможность переплыть Тису должен был отдать 7 тыс. евро, а другие два мужчины – жители Киевской и Львовской областей – должны были заплатить 10 и 5 тыс. долларов соответственно, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что еще двое подельников жители Харьковской и Тернопольской областей сообщили, что не знали цену, которую им необходимо было отдать, потому что якобы со всеми организаторами договаривались их матери, которые находятся на данный момент за границей. Но, по данным госпогранслужбы, всех пятерых объединяла цель – незаконное пересечение границы с Венгрией.

    Как указали в пресс-службе, мужчины познакомились с организатором поездок в интернете, и уже после прибытия Закарпатскую область их посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. После, по информации службы, мужчинами передали резиновую лодку и сообщили, что придется переплывать реку, и за 300 метров до госграницы нарушителей обнаружили пограничники.

    В госпогранслужбе уточнили, что мужчины задержаны и обвиняются по статьям «незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и «злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, или работника государственной пограничной службы Украины или члена общественного порядка и государственной границы».

    Ранее сообщалось, что мужчины призывного возраста, которые пытаются сбежать с Украины от мобилизации, стали маскироваться под животных для пересечения границы.

    Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.

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