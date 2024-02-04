Израиль нанес серию ударов по южной части сектора Газа

Израильская армия нанесла несколько ударов по южной части сектора Газа

Tекст: Денис Тельманов

Израильская авиация совершила налет на квартал Аль-Манара, расположенный к юго-востоку от Хан-Юниса, артиллерия при этом обстреляла районе Мирадж, сообщает палестинское информационное агентство WAFA, передает ТАСС.

Отмечается, что авиаудары также были нанесены по окрестностям Европейской больницы в Газе, нескольким районам Рафаха, сельскохозяйственным угодьям в районе Джафраави к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

По данным WAFA, за последние сутки в ходе израильских военных операций были убиты 107 палестинцев, еще 243 получили ранения.

Общее число погибших в результате израильской агрессии в секторе Газа достигло 27,2 тыс. человек, еще более 66,4 тыс. получили ранения.

Около 2 млн человек из 2,3 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, поскольку целые кварталы были разрушены израильскими бомбардировками.

Ранее сообщалось, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.