Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.3 комментария
Вызванный в МИД Южной Кореи посол России раскритиковал заявления Сеула об СВО
Вызванный в МИД Южной Кореи посол России Зиновьев раскритиковал заявления Сеула об СВО
Заявления южнокорейских властей о специальной военной операции России на Украине, появившиеся в местных СМИ, непозволительны, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
На встрече в МИД Южной Кореи, куда Зиновьев был вызван из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове, был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД Республики Корея сообщений, в том числе касающихся СВО, сообщило посольство в Telegram-канале по итогам встречи дипломата с замминистра иностранных дел Южной Кореи, передает ТАСС.
Ранее власти Республики Корея вызвали в МИД посла России в Сеуле из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.