Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.2 комментария
Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
Yonhap: Посла России вызвали в МИД Южной Кореи из-за слов Захаровой
Власти Республики Корея вызвали в МИД посла России в Сеуле из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове, сообщило агентство Yonhap.
Агентство пишет, что послу был выражен протест, передает ТАСС.
Ранее в МИД Южной Кореи назвали заявления Захаровой о ситуации на Корейском полуострове «грубыми, невежественными, предвзятыми и недостойными представителя МИД страны».
Мария Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Северной Кореи. По ее словам, главная причина роста напряженности на полуострове – «нахрапистая политика США и их союзников».