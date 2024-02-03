В Британии потребовали не допустить победы России на Украине

Глава Минобороны Британии Шаппс: Мир не может позволить себе победу Путина

Tекст: Валерия Городецкая

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Шаппс написал, что Британия поддерживает решение Евросоюза о выделении дополнительных средств Украине, и призвал не допустить победу России в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», – написал министр.

В комментариях под публикацией Шаппса призвали не провоцировать Россию и заявили, что Путин не является врагом.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в странах НАТО призывают готовиться к войне с Россией.