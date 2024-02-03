Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.3 комментария
В Британии потребовали не допустить победы России на Украине
Глава Минобороны Британии Шаппс: Мир не может позволить себе победу Путина
Международное сообщество не может себе позволить, чтобы президент России Владимир Путин одержал победу в конфликте на Украине, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.
На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Шаппс написал, что Британия поддерживает решение Евросоюза о выделении дополнительных средств Украине, и призвал не допустить победу России в украинском конфликте, передает РИА «Новости».
«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», – написал министр.
В комментариях под публикацией Шаппса призвали не провоцировать Россию и заявили, что Путин не является врагом.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в странах НАТО призывают готовиться к войне с Россией.