  • Новость часаВ Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
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    Украина угодила на скамью подсудимых в Гааге
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО
    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины
    Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    Взрывы прогремели на Украине
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    Байден обматерил Трампа из-за шутки
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник Российская наука должна стать суверенной

    Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    3 февраля 2024, 12:55 • Новости дня

    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемных оппозиционных политиков на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    России следует поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, их приход к власти способен радикально оздоровить политический ландшафт, поэтому их и боится нынешняя элита в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале сравнил омерзительных российских «несистемщиков» и куда «более разумную и благопристойную оппозицию на Западе, которая не желает гибели своему Отечеству, как «беглые российские отщепенцы».

    «Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока ещё иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах», – считает Медведев.

    По его словам, приход к государственному управлению оппозиционных политиков способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире. Он отметил, что оппозицию на Западе боятся старые политические силы в Европе и за океаном, а также «бесполые радужные слюнтяи», сегодня стоящие у руля многих западных стран.

    «И недаром боятся. Ведь еще Лао Дзы сказал, что «гибкое и слабое одолевает твердое и сильное», – подчеркнул политик.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек смену власти в ЕС из-за помощи Украине.

    1 февраля 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot

    ТАСС: В расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы

    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев, сообщил источник в оперативных службах.

    Источник ТАСС заявил, что обычно это смешанные расчеты, причем украинцы занимают там нижние должности. Западные специалисты, включая американцев, находятся на управлении и станциях наведения, а украинские боевики допускаются как водители или на транспортно-заряжающие машины.

    В настоящее время Россия устанавливает лиц, которые входили в расчет ЗРК, сбивший российский самолет, добавил представитель оперативных служб.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76.

    Коментарии (69)
    1 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине

    РИА «Новости»: Согласия Орбана на выделение 50 млрд Украине добились «не пряником, а кнутом»

    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    «На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Так «как всем это давно надоело» и все осознают, что Орбана мало интересует Украина, «переговоры решено было вести жестко», добавил он. По словам источника агентства, вместо того чтобы снова начать уговаривать Орбана, лидеры стран ЕС пообещали лишить его преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».

    «Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», – подытожил источник. При этом не уточняется, какими мерами конкретно угрожали венгерскому премьеру.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса. Британские СМИ сообщали, что ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если республика не снимет вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе. Венгрия заявляла, что не поддастся на шантаж со стороны ЕС.

    Коментарии (51)
    2 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Выделенные «лукавым» Западом деньги якобы на помощь Украине на самом деле являются деньгами на похороны, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, сразу после голосования за выделение Украине 50 млрд евро один из функционеров Евросоюза заявил, что ЕС «берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины». Западу, отметил автор публикации, важно, чтобы вооруженный конфликт не заканчивался, и ему не жалко пустить Украину в расход в надеждах на то, что «случится что-то обнадеживающее».

    Эксперт напомнил о недавнем случае, когда в Венгрию с Украины бежали уклонисты от военной службы. «Группу собирали примерно двое суток, пока не собрали человек шестьдесят. Потом козьими тропами проводники повели группу к венгерской границе, помогли пересечь нехитрые ограждения и указали направление к ближайшему поселку, где есть орган полиции. Там украинские мужчины различных сословий, но все призывного возраста и состояния получили бумажки о том, что они беженцы. Дальнейшая судьба их будет разной: кто-то попытается перебраться в Россию, рискуя быть развернутым в Шереметьево, кто-то осядет в Европе...» – рассказал Ходаковский.

    Он отметил, что бегство с Украины стало повальным явлением, и это, по мнению Ходаковского, характеризует и положение дел, и перспективы этой страны лучше всего.

    «Деньги, которые лукавый Запад выделяет в качестве «помощи», – это деньги на похороны. Агония будет продлена, но итог будет неизбежным: деньги сами за себя воевать не будут», – заключил замглавы управления Росгвардии по ДНР.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    Коментарии (29)
    1 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС выделит деньги Украине при условии рационального расходования

    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Евросоюза о финансировании Украины гарантирует рациональное расходование средств, поэтому Венгрия с ним согласилась, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что средства из фондов ЕС, которые причитаются Венгрии, не будут направлены для финансирования Украины. По его словам, была достигнута договоренность о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

    Коментарии (18)
    2 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    BI: Экспериментальное оружие ВСУ раскрыло России уязвимость НАТО

    BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.

    Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.

    В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».

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    1 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года

    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Все 27 стран – членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг утвердили выделение киевскому режиму долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишель на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что пакет поддержки Украины выделен на ближайшие четыре года, передает ТАСС.

    Напомним, 1 февраля в ЕС проходит экстренный саммит по вопросу финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов. Венгрия ранее блокировала выделение Киеву 50 млрд евро.

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    1 февраля 2024, 18:03 • Новости дня
    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A

    Генерал-лейтенант Бижев: Ил-76 мог бы пережить удар MIM-104A при отсутствии повреждений топливных баков и систем управления

    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета MIM-104A применяется на американском комплексе Patriot и предназначена для поражения авиации на больших высотах. Несмотря на это, Ил-76 достаточно живуч и мог бы выстоять во время атаки при условии отсутствия повреждений баков и систем управления. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Ранее Следственный комитет России заявил, что ВСУ сбили Ил-76 двумя ракетами MIM-104A.

    «MIM-104A – это управляемая ракета класса «земля – воздух», используемая на ЗРК Patriot американского производства. Стоит на вооружении как в самих США, так и в странах НАТО. Предназначена для уничтожения воздушных судов различного назначения, в том числе транспортных самолетов. Поражает цели на больших высотах, на расстоянии около 80 км», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «По Ил-76 было выпущено две ракеты, потому что согласно правилам применения ЗРК, для уничтожения особенно важных целей необходимо использовать именно такое количество боеприпасов. Одним выстрелом можно обойтись только в том случае, если расчет убедился, что он сможет гарантированно уничтожить объект без повторного удара», – отмечает собеседник.

    «Следует отметить, что у Ил-76 были шансы выжить после атаки. Этот самолет достаточно крепок, чтобы устоять под ударом Patriot. Ракета обычно взрывается рядом с целью и поражает ее осколками. Если при этом не поражены топливные баки и системы управления, а также не погиб экипаж, то борт мог бы уцелеть», – резюмировал Бижев.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

    Между тем военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале отмечает, что контракт на закупку таких ракет был заключен еще при президенте США Рональде Рейгане в 1986-1987 годах. «Интересно, раньше считалось, что самые старые из переданных американцами – MIM-104D (PAC-2)», – подчеркнул он.

    Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области. «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает СК.

    В оперативных службах отметили, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но и из американцев. Отмечается, что западные специалисты, включая граждан США, управляют системой и находятся на станциях наведения.

    Действия президента США Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76, подчеркнула официальный спикер МИД Мария Захарова. Она отметила, что граждане Штатов должны знать, на что идут их деньги.

    Госдума, в свою очередь, приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали американских парламентариев отказаться от поддержки Украины, подчеркнув, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

    Напомним, 24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Коментарии (7)
    2 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер в прошлом месяце впервые посетил Донбасс, он совершил поездку в Донецк и Луганск.

    Риттер передвигался на бронированном автомобиле в сопровождении охраны. Он отметил, что аналитику очень важно увидеть собственными глазами то, что происходит. Поездку в Донбасс он назвал крайне важной, поскольку он сам хотел «увидеть» и все «прочувствовать», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

    Бывший разведчик ВС США заявил, что никогда не верил сообщениям о том, что российская армия якобы наносит удары по Донецку. В морской пехоте Риттер был артиллеристом. «Профессионалы никогда не будут бить по цели, если перед ними есть гражданское население. Они будут бить с флангов, но не через них. А русские – профессионалы», – подчеркнул он.

    Риттер отметил, что пока продолжаются боевые действия Россия набирает мощь, а Украина, наоборот, теряет свою силу. «Но если поехать на фронт и спросить российского солдата <…>, выиграл ли он уже, он скажет нет, потому что остались еще украинские солдаты, которые собираются стрелять», – сказал он, добавив, что впереди еще много боев. При этом Риттер подчеркнул, что Россия единственная из всех сторон, кто говорит правду. «И правда на стороне России», – подчеркнул он.

    Говоря о том, безопасно ли ему будет вернуться в США после визита в Донбасс, Риттер сказал, что он американский журналист и это его работа.

    Ранее Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.

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    2 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС

    В Австрии заявили о невозможности «сдержать» Россию за счет евроинтеграции Украины

    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа помогает Украине, чтобы «сдержать Россию» и не допустить ее к своим границам. Но вступление Украины в ЕС как раз создаст эту ситуацию, заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

    Кикль заявил, что Брюссель поддерживает евроинтеграцию Украины якобы для сдерживания России, но такая политика возымеет обратный эффект, передает ТАСС.

    Он также указал на то, что ЕС объясняет военную помощь Киеву тем, что Украина «непременно должна победить, иначе Россия будет стоять прямо у границ ЕС», и назвал эти аргументы нелепыми.

    «Ведь если бы они (европейские политики) всерьез задумались об этом (абсурдности идеи о членстве Украины) или продумали все до конца, они бы даже не допустили мысли о вступлении Украины в ЕС. Ведь это создало бы ту самую ситуацию, предотвращение которой выдвигается в качестве якобы главной причины миллиардных выплат и поставок оружия на Украину», – сказал Кикль.

    По мнению политика, ЕС необходимо выступать за мирные переговоры, а Австрия должна выступать в качестве мирного посредника.

    Ранее в Еврокомиссии не смогли назвать следующие шаги по вступлению Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    3 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине

    Politico: Орбан дал согласие на помощь Украине после уговоров Макрона и Мелони

    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение ЕС помощи Украине в размере 50 млрд евро после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджей Мелони, пишет Politico.

    Газета пишет, что Макрон встречался с Орбаном в январе в Париже за обедом, где они обсуждали интеграцию восточных стран Европы.

    Источники Politico заявили, что во время встречи президент Франции, сделал все, чтобы не «антагонизировать», и уговорил венгерского премьера, передает канал «360».

    Источники издания в Риме заявили, что Мелони общалась с Орбаном о помощи для Украины еще в декабре, а также поговорила с ним по телефону в январе перед голосованием в ЕС. В итоге после уговоров Макрона и Мелони премьер Венгрии согласился на выделение помощи Украине, считает издание.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    Коментарии (7)
    2 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Орбан: Время в конфликте на Украине на стороне русских

    Премьер Венгрии Орбан: Время в конфликте на Украине на стороне русских

    Орбан: Время в конфликте на Украине на стороне русских
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Евросоюзе по-прежнему считают, что чем дольше длится конфликт на Украине, тем сильнее улучшится положение ВСУ, однако на самом деле все наоборот, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что «время на стороне русских». Он выразил уверенность, что расстановка сил не изменится в пользу Украины. И чем дольше длится вооруженный конфликт, тем больше людей погибнет, сказал Орбан. «Ну и зачем мы тогда продолжаем войну?» – задался вопросом венгерский премьер.

    Боевые действия на Украине, по его мнению, следует прекращать как можно скорее, поскольку каждый день там гибнут люди. В том числе эти вопросы обсуждались на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля, сообщил Орбан.

    Орбан признал, что ему не удается переубедить остальных лидеров стран ЕС. «Брюссель охвачен лихорадкой войны, все вращается вокруг этого», – приводит его слова ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

    Коментарии (9)
    2 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Боррель счел ближневосточный конфликт опаснее украинского

    Боррель: Сегодня самая горячая точка – Ближний Восток

    Боррель счел ближневосточный конфликт опаснее украинского
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне ударов по торговым судам в Красном море назвал конфликт на Ближнем Востоке более опасным, чем на Украине.

    Отрывая форум ЕС – АСЕАН в Брюсселе на уровне глав МИД, Боррель напомнил о продолжающемся украинском конфликте, последствия которого, по его словам, ощущаются далеко за пределами Европы, передает ТАСС.

    «Однако сегодня самая горячая точка, самая опасная – Ближний Восток и то, что там происходит. Взрывоопасный ландшафт на Ближнем Востоке отбрасывает тень на мировую стабильность и процветание. Это открытый шрам на коже Земли», – заявил он.

    Особую озабоченность вызывают события в Красном море, отметил Боррель. Ведущим мировым транспортным компаниям приходится перенаправлять свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, это удлиняет торговые маршруты между Европой и Азией на десять дней и почти шесть тысяч километров.

    Боррель подчеркнул, что это является большой проблемой для европейской бизнес-модели, безопасности поставок и свободы навигации.

    Также дипломат напомнил, что ЕС планирует 19 февраля запустить собственную военно-морскую операцию «Аспидес» в Красном море, которая «будет исключительно оборонительной, направленной на защиту морских судов, и не предполагает никаких наземных атак».

    При этом в своем выступлении перед главами МИД стран АСЕАН Боррель не упомянул Китай, однако он обратил внимание на «усиление геополитических противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нарушениях прав человека, угрозах и нарушениях международных норм».

    Дипломат также призвал страны АСЕАН поддерживать усилия ЕС на Ближнем Востоке и Украине.

    Напомним, йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому торговому судну, которое направлялось в Израиль через Красное море.

    Коментарии (15)
    1 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения ЗРК Patriot против Ил-76
    Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения ЗРК Patriot против Ил-76
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали Конгресс отказаться от поддержки киевского режима.

    Согласно документу, российские депутаты обратились к конгрессменам США «в связи с подтвержденными компетентными органами власти данными о совершении Украиной террористического акта», в результате которого был сбит российский самолет Ил-76, перевозивший пленных украинских военнослужащих для заранее согласованного обмена, передает ТАСС.

    В документе также указано, что поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

    Депутаты подчеркнули, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

    В заключение Госдума призвала Конгресс США осудить террористический киевский режим и отказаться от его поддержки.

    После расшифровки бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, составлен акт расследования крушения воздушного суда.

    Напомним, фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    Коментарии (23)
    1 февраля 2024, 19:32 • Новости дня
    Глава Евросовета рассказал о посланных за 50 млрд евро для Украины сигналах

    Глава Евросовета Мишель назвал решение ЕС о выделении 50 млрд евро Украине сигналом для США

    Глава Евросовета рассказал о посланных за 50 млрд евро для Украины сигналах
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение Евросоюза о предоставлении Украине 50 млрд евро является «сигналом для США», заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    По его словам, это решение посылает сигнал украинцам и жителям ЕС о единстве и о том, что ЕС «не запуган Россией». Также он отметил, что это и сигнал для США о том, что Евросоюз поддерживает «Украину и ее территориальную целостность», передает ТАСС.

    По словам Мишеля, решение саммита посылает сигнал американцам о том, что Брюссель является надежным и ответственным.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

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    3 февраля 2024, 07:25 • Новости дня
    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал от европейцев предоставить ВСУ «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»
    @ Petro Poroshenko/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейцы должны дать вооруженным силам Украины все необходимое вооружение без каких-либо условий, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    Порошенко пожаловался на «огромную проблему» – у ВСУ заканчиваются снаряды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    При этом он упрекнул действующие власти Украины в том, что правительство «надело на людей розовые очки». По словам Порошенко, население Украины «заставляют поверить», что ВСУ «хорошо справляются со своей задачей» и что «в конце лета» украинцы «будут пить чай в Крыму».

    Однако, как подчеркнул Порошенко, «в реальности ситуация совсем другая», из-за этого население не осознает необходимость мобилизации. «Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны», – сказал Порошенко.

    Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.

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