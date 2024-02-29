В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.9 комментариев
Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям заниженными
Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям нереально заниженными
Украинский военнопленный Игорь Мыгаль, пулеметчик 3-го Луганского погранотряда, которого забрали в ВСУ насильно, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нереально занизил цифры по потерям в армии.
«Мне показали интервью Зеленского. Он говорит, за два года только 31 тыс. человек потерь. Каких потерь 31 тысяча? Это нереально. Больше, намного больше», – сказал Мыгаль, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что «потери очень большие, там очень бомбят, работают дроны, артиллерия». В момент попадания в плен боец находился в блиндаже в составе группы из трех военнослужащих.
«Повезло, что я остался жив. Но не всем так везло. Большинство осталось тут, на Донетчине, Луганщине, в земле», – сказал украинский военный.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.