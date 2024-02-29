Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям заниженными

Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям нереально заниженными

Tекст: Денис Тельманов

«Мне показали интервью Зеленского. Он говорит, за два года только 31 тыс. человек потерь. Каких потерь 31 тысяча? Это нереально. Больше, намного больше», – сказал Мыгаль, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «потери очень большие, там очень бомбят, работают дроны, артиллерия». В момент попадания в плен боец находился в блиндаже в составе группы из трех военнослужащих.

«Повезло, что я остался жив. Но не всем так везло. Большинство осталось тут, на Донетчине, Луганщине, в земле», – сказал украинский военный.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.