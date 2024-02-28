  • Новость часаВ Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шутки Макрона затянулись

    Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

    3 комментария
    28 февраля 2024, 15:14 • Новости дня

    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО

    Захарова заявила об отсутствии влияния новых санкций ЕС на ход СВО

    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередной пакет санкций, введенный Евросоюзом против России, никак не скажется на ходе специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя 13-й пакет санкций ЕС, Захарова заявила, что Россия выработала достаточный иммунитет, чтобы «успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики», передает ТАСС.

    Новые ограничения не способны изменить ход спецоперации и оказать влияние на реализацию внешнеполитического курса России, отметила дипломат.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

    27 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского

    Украинская разведка: Зеленского могут попытаться свергнуть весной

    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    «Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года, может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского, легитимность которого будет поставлена под сомнение, полагают в комитете по вопросам разведки при украинском президенте.

    Разведка Украины считает, что в ближайшие недели произойдут «попытки разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира». Причем так называемый Майдан-3 якобы планирует Россия, которая при помощи «информационных вбросов» будет ставить под сомнение легитимность Зеленского, передает ТАСС.

    По данным украинских разведчиков, ситуацию на Украине попытаются раскачать к первой половине июня, что должно помочь нанести военное поражение на востоке Украины.

    Кроме того, как считают в Киеве, Москва якобы планирует каким-то образом распространять среди населения Украины панические настроения и уныние, а также рассорить Украину с западными союзниками, сорвать поставки оружия и мобилизацию. Комитет призывает граждан Украины и западных партнеров усилить «всеобъемлющие меры безопасности».

    Ранее в ноябре прошлого года Зеленский заявил, что на Украине готовится новый Майдан. Между тем офис Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий.

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    28 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в подмосковных Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    В Telegram-канале СК указано, что в городе Люберцы Московской области собственница сети предприятий общепита не пускала в заведение участников спецоперации, а позднее опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства.

    В январе иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье.

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    27 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что возможная общая граница с Россией пробуждает «плохие воспоминания»

    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие общей границы с Россией отвечает национальным интересам Венгрии, которая сохранила плохие воспоминания о рубежах с СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи в Праге с лидерами стран Польши, Словакии и Чехии.

    Слова премьера Венгрии о нежелательности общей границы с Россией приводит интернет-издание Index, передает ТАСС.

    Орбан признал, что ему довелось участвовать в самой сложной встрече лидеров стран так называемой Вишеградской группы, куда также входят Польша, Словакия и Чехия. Премьер-министры осудили действия России на Украине, но придерживаются разных мнений о помощи Киеву. Так, Польша и Чехия выступают за поставки оружия, а Венгрия и Словакия призывают к мирным переговорам.

    Ранее Орбан заявил, что Россия сохранит и дальше свое военное превосходство над Украиной, однако сам конфликт может быть решен только путем переговоров. До этого Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины.

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    27 февраля 2024, 16:17 • Новости дня
    Лавров назвал причину обсуждения отправки войск ЕС на Украину

    Лавров: В ЕС заговорили об отправке войск на Украину из-за отсутствия успехов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза заговорили об отправке своих военных на Украину в связи с отсутствием успехов в вопросе усиления поддержки Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров заявил, что Евросоюзу не удается нарастить помощь Украине в виде поставок вооружений и боеприпасов, эта тема нередко становится причиной конфликтов между украинскими официальными лицами, передает РЕН ТВ.

    Он указал на то, что в Европе не все одобряют поставки вооружений на Украину. Лавров также напомнил о протестах фермеров в Словакии, Франции, Польше, Чехии и других странах ЕС из-за обилия дешевого украинского зерна на рынке.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    28 февраля 2024, 06:40 • Новости дня
    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены обстоятельства взрыва на Крымском мосту

    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

    Отмечается, что cогласно УПК России, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия завершены.

    Обвинение в подрыве грузовика, двигавшегося утром 8 октября 2022 года по Крымскому мосту, предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела – граждане России, Армении и Украины.

    В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, загорелись цистерны грузового поезда.

    Ранее сообщалось, что глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

    По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера.

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    28 февраля 2024, 12:59 • Новости дня
    Bild: Западные военные программируют системы ПВО для ВСУ
    Bild: Западные военные программируют системы ПВО для ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории находится некоторое число военных специалистов из западных государств, они помогают программировать системы ПВО и крылатые ракеты, заявили источники Bild.

    Ситуация, в которой западные военные смогут принять участие в боевых действиях на Украине, маловероятна, заявили собеседники Bild, передает ТАСС.

    Дипломат из центральноевропейской страны заявил, что ни Польша, ни Прибалтика «не отправит войска на Украину», пока там ведутся боевые действия.

    Ранее источники Financial Times указали, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину было озвучено, чтобы легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на украинской территории.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

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    28 февраля 2024, 00:50 • Новости дня
    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы с картами «Мир»

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами платежной системы «Мир»

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами российской платежной системы «Мир», сообщили в приложении кредитной организации.

    В поддержке банка подтвердили, что переводы между пользователями карт «Мир» больше не доступны, сообщают «Ведомости».

    Отмечается, что ранее узбекский банк Ipak Yuli затребовал с российских клиентов персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), который выдается гражданам с временной регистрацией в стране.

    23 февраля США ввели санкции в отношении оператора российской платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

    Ранее председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что договоренности, которые НСПК заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть пересмотрены в свете новых санкций США.

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    28 февраля 2024, 08:14 • Новости дня
    Кимаковский: Минимум пять танков Abrams находятся у линии фронта под Авдеевкой

    Кимаковский: Минимум пять американских танков Abrams находятся у линии фронта под Авдеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зафиксировали присутствие как минимум пяти американских танков Abrams под Авдеевкой, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, под Авдеевкой находятся по меньшей мере пять танков Abrams, передает ТАСС.

    Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.

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    28 февраля 2024, 13:12 • Новости дня
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные неоднократно замечали присутствие спецназа стран НАТО в рядах ВСУ среди летчиков, связистов, наводчиков высокоточного оружия, а также в заградотрядах, сообщил командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, выполняющего задачи на артемовском участке фронта.

    По его словам, представителей сил спецопераций стран НАТО давно заметили на Артемовском направлении. Он добавил, что из западных спецназовцев состоят заградотряды, не дающие отступать украинцам, особенно поляки себя проявили, передает РИА «Новости».

    Российский штурмовик добавил, что иностранные спецподразделения также зафиксированы среди связистов, летчиков, наводчиков, военных консультантов. Он подчеркнул, что такого количества «качественных пилотов» у Украины никогда не было.

    По словам командира, известно, что все спецоперации планируются иностранными подразделениями, причем раньше их пытались представить добровольцами и наемниками, но постепенно все становится на свои места. Он добавил, что под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких спецов, после чего оборона на этом участке посыпалась, а украинцы бежали.

    Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.

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    27 февраля 2024, 17:33 • Новости дня
    ВСУ признали отступление от сел Северное и Степовое под Авдеевкой
    ВСУ признали отступление от сел Северное и Степовое под Авдеевкой
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) под давлением российских сил отошли из сел Северное и Степовое под Авдеевкой ДНР на западные оборонительные рубежи, сообщил спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада».

    По словам Лихового, ВСУ заняли другие оборонительные рубежи «с более выгодным ландшафтом, отошли из небольших сел Северное и Степовое», передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России освободили населенный пункт Северное на Авдеевском направлении.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

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    28 февраля 2024, 08:52 • Новости дня
    Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
    Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
    @ mil.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский дрон-разведчик зафиксировал бегство украинских военных под натиском российских штурмовых подразделений во время освобождения поселка Ласточкино в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в военном ведомстве, убегая из населенного пункта, солдаты ВСУ побросали оружие западного производства, включая колесную технику с нацистской символикой, передает РИА «Новости».

    Напомним, за неделю российские военные выбили ВСУ из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    28 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Член СПЧ: Любые формы дискриминации участников СВО недопустимы

    Член СПЧ Брод: Оскорбления в адрес участников СВО – повод для вмешательства следственных органов

    Член СПЧ: Любые формы дискриминации участников СВО недопустимы
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную чёрствость части российского общества. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. Ранее Следственный комитет завел дело против владелицы кафе в Люберцах, не пустившей участников СВО в свое заведение.

    «К сожалению, инцидент в Люберцах – это не первый подобный случай. Ранее такие ситуации возникали и в других регионах нашей страны. Участников СВО не пускали в заведения общепита, придираясь к тому, что они в униформе», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Такие ситуации демонстрируют ряд проблем. Во-первых, непонимание некоторых слоев населения значения СВО и роли её участников. Во-вторых, духовную черствость, которая завелась в душах части наших граждан. Кроме того, эти инциденты показывают, что пока еще существуют противники действий России», – отмечает собеседник.

    «Конечно, дискриминация участников СВО недопустима в любой форме и требует обжалования. Более того, если ограничительные меры сопровождаются оскорблениями и иными радикальными действиями, то возникает прямой повод вмешательства следственных органов», – подчеркивает он.

    «Также существует ещё одна проблема. Участники СВО пережили боевые действия, жестокость противника, гибель товарищей. Это накладывает отпечаток на психофизиологическое состояние людей. Поэтому часто им требуется помощь психологов. На эту тему также стоит подумать», – резюмировал Брод.

    Ранее Следственный комитет России начал расследование после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах. Напомним, владелица не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост. Telegram-канал ведомства сообщает, что уголовное дело возбудили по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

    В Следственном комитете отметили, что активисты одной из общественных организаций написали обращение на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина, в котором сообщили о данном инциденте. Кроме того, заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

    Напомним, ранее владелица Strong Coffee Алена Полякевич в профиле в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) рассказала, как выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя мягко говоря не очень», пишет «Коммерсант». Ранее ее уже признали виновной по статье о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), также отмечает «Коммерсант». По сообщению МВД, девушку оштрафовали на 45 тыс. руб.

    Отметим, что подобные случаи происходили и ранее в других регионах страны. Так, неделю назад в Нижнем Новгороде приехавшего в отпуск из зоны СВО солдата не пустили в местные клубы. В одном из заведений «сослались на распоряжение администрации», в другом объяснили отказ внешним видом бойца – он был одет в военную форму. ТАСС отмечает, что полиция начала проверку по данному факту.

    В конце прошлого года в Ростовской области военнослужащих, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель, в котором у них был заранее забронирован номер. В гостинице сослались на ошибку бронирования. Позже появилась информация, что данный отель закрыли. Там не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов.

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    28 февраля 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Петровское на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России освободили населенный пункт, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, четыре танка, две американских БМП Bradley, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинских военных у поселка Синьковка в Харьковской области. Отражены семь атак украинских штурмовиков у Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП и два пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Красного, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Георгиевки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 230 человек, два танка, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американское буксируемое орудие М119 и склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и склад боеприпасов.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область).

    У Работино (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 40 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, склад боеприпасов, хранилище ГСМ ВСУ, склад хранения и изготовления дронов. Также за сутки средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников.

    Коментарии (6)
    27 февраля 2024, 16:40 • Новости дня
    Лавров дал совет Макрону

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал политикам, кто как президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможности отправки западных военных на Украину, «употребить голову» на более рациональные и безопасные для Европы мысли.

    Лавров, комментируя слова Макрона, который не исключил появления западных войск на территории Украины, заявил, что кто такие мысли допускает в своей голове, должен «все-таки эту голову употреблять» на более безопасные мысли, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

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    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

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    Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения

    Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Операция показала и тактическую хитрость российского военного руководства, и новое качество российских войск в целом. Подробности

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    Как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

    Продвижение российских войск на Запад после освобождения Авдеевки вовсе не остановлено. ВСУ вот уже который день не могут закрепиться ни на одном оборонительном рубеже, более того, это касается не только Авдеевского направления. Что происходит на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации и что станет целью российской армии в ближайшие недели? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Шутки Макрона затянулись

      Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

      По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

      Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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