Европейцам, выражаясь грубо, стало совершенно пофиг, кто и что там делает в высших коридорах власти. Это воплощается в коллективной потере воли к тому, чтобы мнение любого человека – обычного гражданина или главы Еврокомиссии – что-то вообще могло изменить.0 комментариев
Песков: Украине внешняя помощь в раскачивании внутренней ситуации не нужна
Песков: Процессы по раскачиванию ситуации изнутри вызревают на Украине
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявления из Киева о якобы имеющих место попытках Москвы расшатать ситуацию на Украине, отметил, что такие процессы в этой стране «сами вызревают изнутри».
Представитель Кремля отметил также, что с Украины в адрес России звучат разные обвинения, реагировать на все невозможно, передает ТАСС.
При этом он отметил, что на Украине есть много разных точек зрения по поводу выборов президента страны и дальнейшей легитимности руководства. Никакая помощь по «раскачиванию» там не нужна, заключил Песков.
Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий.