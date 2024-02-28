Песков: Украине внешняя помощь в раскачивании внутренней ситуации не нужна

Песков: Процессы по раскачиванию ситуации изнутри вызревают на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил также, что с Украины в адрес России звучат разные обвинения, реагировать на все невозможно, передает ТАСС.

При этом он отметил, что на Украине есть много разных точек зрения по поводу выборов президента страны и дальнейшей легитимности руководства. Никакая помощь по «раскачиванию» там не нужна, заключил Песков.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий.