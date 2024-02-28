Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс рассказал лидерам обеих палат Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине во время встречи президента США Джо Байдена с законодателями, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Все четыре лидера поняли серьезность ситуации на Украине. Дело в том, что они услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ, который находился с ними, о том, что Украина потеряла позиции на поле боя», – приводит ТАСС слова Жан-Пьер.
Отмечается, что пресс-секретарь Белого дома в очередной раз возложила ответственность за ситуацию на «бездействие Конгресса». По словам Жан-Пьер, Бернс рассказал законодателям, что дальнейшее промедление с выделением финансирования Киеву повлечет за собой тяжелые последствия.
«Нам нужно увидеть продвижение вперед в вопросе дополнительного финансирования. Это то, чего хочет президент», – подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.
По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».