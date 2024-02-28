Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Все четыре лидера поняли серьезность ситуации на Украине. Дело в том, что они услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ, который находился с ними, о том, что Украина потеряла позиции на поле боя», – приводит ТАСС слова Жан-Пьер.

Отмечается, что пресс-секретарь Белого дома в очередной раз возложила ответственность за ситуацию на «бездействие Конгресса». По словам Жан-Пьер, Бернс рассказал законодателям, что дальнейшее промедление с выделением финансирования Киеву повлечет за собой тяжелые последствия.

«Нам нужно увидеть продвижение вперед в вопросе дополнительного финансирования. Это то, чего хочет президент», – подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».