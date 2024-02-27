Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ
Лидер демократов в Сенате США заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ
Прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, заявил лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер, подчеркнув, что такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.
«Был консенсус относительно того, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения и не сделаем это быстро», – сказал Шумер, передавая конгрессменам содержание переговоров в Овальном кабинете Белого дома по вопросам помощи Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».
Ранее сообщалось, что в США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь. Источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов.
Проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы – фронтовые подразделения несут потери 80-90% от их боевого состава.