Лидер демократов в Сенате США заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

«Был консенсус относительно того, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения и не сделаем это быстро», – сказал Шумер, передавая конгрессменам содержание переговоров в Овальном кабинете Белого дома по вопросам помощи Украине, сообщает ТАСС.

По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

Ранее сообщалось, что в США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь. Источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов.

Проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы – фронтовые подразделения несут потери 80-90% от их боевого состава.