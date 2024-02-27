  • Новость часаВ Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией
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    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

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    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

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    27 февраля 2024, 22:29 • Новости дня

    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Лидер демократов в Сенате США заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, заявил лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер, подчеркнув, что такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    «Был консенсус относительно того, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения и не сделаем это быстро», – сказал Шумер, передавая конгрессменам содержание переговоров в Овальном кабинете Белого дома по вопросам помощи Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

    Ранее сообщалось, что в США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь. Источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов.

    Проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы – фронтовые подразделения несут потери 80-90% от их боевого состава.

    25 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США

    Виктория Нуланд заявил, что Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть в Госдепе США

    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ее нынешнем состоянии не соответствует тому образу, который хотели бы видеть в Госдепе США, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», – сказала Нуланд в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

    Она добавила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву «серьезно сесть за стол» переговоров.

    Ранее Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине. По ее словам, время для мирных переговоров еще не наступило, поскольку Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции».

    При этом она подчеркнула, что США против приостановки боевых действий.


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    27 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой

    Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие закончились

    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ на Авдеевском направлении применили не менее взвода танков Abrams американского производства, которые ранее они упорно держали в резерве, поскольку на этом участке фронта все другие танки у них закончились, сообщил военный аналитик, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

    Мураховский уточнил РИА «Новости», что речь идет о трех или четырех машинах, которые ВСУ пришлось задействовать.

    Танки Abrams M1A1 FEP, по его словам, имеют урезанную версию бронирования. В частности, с них сняли комплекты урановой брони. Кроме того, на танках установлена урезанная версия комплекта связи.

    Также, по словам военного аналитика, эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств борьбы с беспилотниками.

    Для российских военных это легкая цель, заключил Мураховский.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    25 февраля 2024, 21:31 • Новости дня
    NYT: ЦРУ до начала СВО создало на Украине 12 секретных баз

    New York Times: США создали на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз

    Tекст: Ольга Иванова

    США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз, пишет New York Times.

    Как утверждает New York Times, чаще всего эти базы находятся в подземных бункерах. Также сообщается, что с этих баз шло прослушивание российского эфира, а в настоящий момент оттуда ведется управленение дронами-камикадзе.

    Издание пишет, что ЦРУ предоставляют Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Как отмечается в публикации, эти базы превратили Украину в одного из наиболее важных разведывательных партнеров США.

    Примерно в 2016 году, говорится в публикации, ЦРУ начало подготовку украинского «Отряда 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.

    Кроме того, утверждается, что американская спецслужба помогала в подготовке нового поколения украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе и на Кубе.

    «По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин (президент России Владимир) обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с главой одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой Ми-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы», – заключает издание.

    Ранее бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона США Роберт Гейтс заявил, что Россия на данный момент владеет инициативой в украинском конфликте.

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    27 февраля 2024, 03:48 • Новости дня
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»

    Армия США опубликовала доклад о предполагаемой тактике Вооруженных сил России

    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликован доклад сухопутных войск США «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?» в соцсетях американских сухопутных войск. В нем говорится о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров», передает ТАСС.

    Указывается, что военная доктрина России оценивается «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях». Доклад, как сообщается, должен стать «основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях».

    По версии авторов документа, в докладе раскрыты «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

    Однако, как признали авторы доклада, в нем не отражены методы боевых действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что для оценки влияния СВО необходимо «некоторое время».

    В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

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    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

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    27 февраля 2024, 04:10 • Новости дня
    На улицах Москвы заметили «Ярс»

    Минобороны сообщило о марше колонны «Ярсов» для подготовки к параду на Красной площади

    На улицах Москвы заметили «Ярс»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На улицах Москвы замечен подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», предназначенный для нанесения ядерных ударов. Российское Минобороны пояснило, что «Ярсы» направлены в Подмосковье для подготовки к параду Победы.

    На улицах Москвы заметили пусковую установку комплекса и многоцелевую машину сопровождения, направляющихся в сторону Подмосковья. Минобороны сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» совершает марш из Тейково по трассе М7 для подготовки к параду на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Напомним, для тренировок парадных расчетов к параду Победы обычно используют военный полигон в подмосковном  Алабино.


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    26 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов, документ устанавливает их границы и включенные в них регионы.

    В Ленинградский военный округ вошли республики Карелия, Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

    Первый замглавы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.

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    26 февраля 2024, 09:22 • Новости дня
    Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправили в зону СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизороми отправлены в зону спецоперации. Ведется работа над добавлением в них машинного зрения, сообщил представитель предприятия-производителя.

    Как сообщил источник ТАСС, на передовую отправлены первые партии «Упыря» с тепловизорами. Он добавил, что постоянно совершенствуется быстрая смена частот, позволяющая обойти купольную защиту РЭБ, в перспективе – машинное зрение, чтобы дрон наводился и уже самостоятельно летел до цели.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что готовится поставка в ВС России беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта.

    Напомним, в декабре на Купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.

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    25 февраля 2024, 05:38 • Новости дня
    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику

    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику в ходе СВО

    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» во время стрельбы по украинскому беспилотнику в ходе специальной военной операции.

    На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознают цель, также приведены переговоры военных между собой. После этого демонстрируются кадры залпа «Панциря», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Их вооружение позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

    Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1,4 тысячи выстрелов.

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    25 февраля 2024, 04:52 • Новости дня
    Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили по требованию местного депутата

    Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили по требованию депутата Сахалинской областной думы

    Tекст: Денис Тельманов

    Запланированный на воскресенье, 25 февраля, концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной был отменен по требованию депутата Сахалинской областной думы Александра Шарифулина.

    «Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты», – рассказали РИА «Новости» в компании по распространению билетов.

    Отмечается, что Шарифулин мотивировал свое решение позицией певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о спецоперации.

    Ранее сообщалось, что мэр Владивостока Константин Шестаков обращался к организаторам концертов с просьбой отменить выступление Орбакайте и Арбениной в городе. При этом в городском муниципальном центре управления сообщали, что концерт Арбениной состоится.

    В 2023 году концерты Арбениной отменяли в Томске, Казани, Ульяновске, Улан-Удэ, Чебоксарах и Пятигорске.



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    25 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских дрона в Белгородской области и четыре над Черным морем

    Российские силы ПВО сбили за ночь два украинских дрона в Белгородской области и четыре – над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем, сообщает Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по украинскому беспилотнику в зоне СВО. На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознают цель, а затем уничтожают ее. Также приведены переговоры военных между собой.


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    27 февраля 2024, 13:41 • Новости дня
    NI: Американские танки Abrams сильно переоценили

    The National Interest: Используемые ВСУ американские танки Abrams сильно переоценили

    NI: Американские танки Abrams сильно переоценили
    @ Sgt. Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Используемые украинскими военными танки Abrams производства США сильно переоценили, пишет издание The National Interest.

    В публикации подчеркивается, что M1 Abrams, вероятно, «значительно переоценен», как и британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2, передает RT.

    Автор материала также отметил, что украинский конфликт показал, что беспилотники, а также противотанковое оружие могут бросить вызов даже самой современной военной технике.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    25 февраля 2024, 05:14 • Новости дня
    Нуланд: Основная часть средств на поддержку Украины идет в экономику США

    Основная часть средств на поддержку Украины идет в экономику США, заявила Виктория Нуланд

    Tекст: Денис Тельманов

    Основная часть средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку киевских властей, остается в экономике США, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Она выразила уверенность, что после перерыва Палата представителей Конгресса одобрит дополнительное финансирование на поддержку Киева и таким образом «защитит свободу и демократию во всем мире».

    «Нам необходимо помнить, что основная часть средств сразу возвращается напрямую в американскую экономику для производства вооружений, в том числе создавая хорошо оплачиваемые рабочие места в порядка 40 американских штатах», – приводит ТАСС слова Нуланд в интервью телеканалу CNN.

    Ранее Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине. По ее словам, время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, поскольку Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции».

    При этом Нуланд подчеркнула, что США против приостановки боевых действий.

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    26 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Мантуров: Доработанная по опыту СВО техника востребована за рубежом
    Мантуров: Доработанная по опыту СВО техника востребована за рубежом
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доработанная по опыту спецоперации военная техника крайне востребована у иностранных заказчиков, заявил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

    Как указал Мантуров, Россия недавно показывала свою продукцию в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, там была продемонстрирована только малая часть того, что за последние два года Россия адаптировала к тем вызовам, которые возникают в рамках работы техники по СВО, передает ТАСС.

    По его словам, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках, и все, кто заинтересован, понимают, что она прошла свои испытания в бою, и понимают, что она имеет ровно те характеристики, которые на сегодняшний день востребованы и нужны для защиты своих национальных интересов этих стран.

    Мантуров добавил, что ОПК будет и далее стараться поставлять востребованную Российской армией продукцию, продолжит удивлять «новинками, которые интересны на зарубежных рынках».

    В феврале ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какое новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации.

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    26 февраля 2024, 06:28 • Новости дня
    В Конгрессе предсказали попытку импичмента Трампа после выборов в США

    Конгрессвумен Тейлор-Грин предупредила об угрозе импичмента Трампа в случае его победы на выборах президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Сторонников экс-президента США Дональда Трампа будут называть пророссийскими, а самому Трампу грозит импичмент в случае победы на выборах главы государства, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

    Республиканка в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что всем тем, кто «заботится об Америке, об американском народе, о заработанных трудом долларах», нужно быть готовыми к обвинениям в поддержке России, передает ТАСС.

    По ее словам, члены Демократической партии США «знают, что Трамп победит» на выборах. Тейлор-Грин заявила, что демократы не собираются «признавать его избрание», они хотят «объявить импичмент, когда он снова станет президентом».

    Конгрессвумен предупредила, что демократы станут утверждать, что «республиканцы, отказывающиеся финансировать конфликт на Украине», являются «пророссийскими», хотя республиканцы стремятся лишь обеспечить безопасность границы США и не желают «платить за войны ЦРУ». Также Тейлор-Грин отметила, что в конфликте на Украине «погибает целое поколение украинских мужчин».

    В январе сообщалось, что рейтинг Трампа выше, чем у действующего главы государства Джо Байдена, но окончательные результаты выборов будут зависеть от колеблющихся штатов.

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    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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