Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
В США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь
В США обеспокоились, что боеспособность подразделений ВСУ подорвана из-за сильных потерь
Боеспособность подразделений украинских войск сильно подорвана из-за серьезных потерь, пишет Military Watch Magazine.
Отмечается, что источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы. Источники сообщают, что фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80-90% от их боевого состава.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за время проведения спецоперации лишилась нескольких сотен тысяч военнослужащих.