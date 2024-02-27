В США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь

В США обеспокоились, что боеспособность подразделений ВСУ подорвана из-за сильных потерь

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов, передает РИА «Новости».

В публикации говорится, что проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы. Источники сообщают, что фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80-90% от их боевого состава.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за время проведения спецоперации лишилась нескольких сотен тысяч военнослужащих.