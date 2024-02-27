Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Ниинисте: Финских военных на Украине не будет
Президент Ниинисте: Финских военных на Украине не будет
Финская сторона не намерена отправлять своих военных на украинскую территорию, заявил финский президент Саули Ниинисте.
Есть вероятность, что понадобится рассмотреть новые способы удовлетворения потребностей Украины, но иностранного военного присутствия на украинской территории не будет, этой позиции придерживается и Финляндия, заявил Ниинисте телеканалу MTV3, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.