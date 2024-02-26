Участники «Движения Первых» провели встречи с ветеранами СВО

Акция проходила с 20 по 25 февраля, она и направлена на воспитание у молодого поколения патриотических чувств, гордости за страну и ее защитников, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«К 23 февраля «Первые» провели масштабную акцию «Защитники Первых». Ее участниками по всей стране стали более 350 тыс. ребят. Они поздравили военнослужащих, ветеранов, участников СВО и направили более 400 тыс. писем поддержки нашим бойцам на фронт. «Первые» всегда помнят о тех, кто защищает рубежи нашей Родины и гордятся их подвигами», – рассказал Гуров.

К акции присоединились участники первичных отделений, коллективные участники движения, представители родительского сообщества, а также партнерские организации. В преддверии Дня защитника Отечества они встретились с теми, кто проходил военную службу или участвовал в специальной военной операции. Почетные гости рассказали о своей службе и объяснили, почему каждый должен защищать Родину.

Студенты Екатеринбургского техникума познакомились со штурманом Дмитрием Захаровым, летчиком Дмитрием Рассамагиным и командиром взвода радиотехнического оборудования Михаилом Полубедовым. Гости рассказали «Первым» об особенностях военных профессий, о роли штурмана, летчика и связиста в выполнении поставленной задачи и важности взаимосвязи друг с другом.

В Ростовской области один из участников СВО приехал в свою родную школу, где встретился с учениками разных классов. Боец поделился с ребятами чувствами, которые охватывают каждого солдата, когда те получают письма с пожеланиями скорейшей победы от детей со всей страны.

«Настоящие герои живут рядом. Мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества настоящего человека», – подчеркнул солдат, рассказывая необходимости служить в армии и выполнять долг перед своим народом.