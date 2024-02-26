Песков не стал комментировать идею о медали «За взятие Авдеевки»

Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».6 комментариев
Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.10 комментариев
«Страна.ua»: Жители Харькова начали срочно продавать жилье со скидкой до 50%
Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала, что столь глубокого кризиса на рынке недвижимости Харькова еще никогда не было, при этом цены упали на 50%, передает РИА «Новости». Она добавила, что люди настолько дешево продают с пониманием того, что они не вернутся в Харьков.
По ее словам, квартиры в городе покупают жители пригорода и Харьковской области, при этом редко харьковчане покупают у харьковчан.
Как пишет «Страна.ua», местные риелторы заявляют, что предложение на продажу квартир с каждым днем увеличивается, поэтому цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.
Ранее российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.
Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что судя по заявленному количеству погибших военнослужащих, «Зеленский живет где-то мае 2022 года».
Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление украинского президента подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик».
Эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что «за два года войны инфляция жизни украинских солдат выросла в 10 с лишним раз, составляя одну десятую от прежней стоимости».
В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что, «если поверить Зеленскому и принять украинские потери убитыми меньше 5%, то останется предположить, что у ВСУ огромные небоевые потери, они сотнями тысяч вымирают от чумы, испанки и триппера и потому не могут сражаться с Россией».
В Telegram-канале «Бати читают новости» отметили, что «значит за остальные сотни тысяч похоронные не выплачены, а украдены».
Блогер Юрий Подоляка задался вопросом, зачем в таком случае Украине мобилизация.
«Раз у ВСУ такие мизерные потери, то зачем вообще объявлять тотальную мобилизацию на Украине? А еще, почему ее до сих пор не объявляют в России и предпочитают обходиться добровольцами?» – написал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» указала, что то, что Зеленский врет, говоря о количестве потерь в рядах ВСУ, понимает каждый гражданин Украины. По словам официального представителя МИД РФ, он перестал считать за людей население на Украине: они для него единицы, на которых можно получить еще денег от Запада.
Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат».
«Только возникает вопрос, а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины, и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат, в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО? Но никто не задаст ему такие вопросы, наверное, потому что нельзя лидеру свободного мира и просто честному парню, задавать такие неудобные вопросы», – заключил он.
Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.
По ее словам, Зеленский перестал «считать за людей» население оставшихся частей Украины. Она указал, что «граждане Украины – для него не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег», передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.
Блогеры и журналисты высмеяли заявление Зеленского. Они отметили нереалистичность потерь в 31 тыс. человек.
Силуанов пригрозил Западу симметричным ответом на действия с российскими активами
Комментируя ситуацию с замороженными за рубежом золотовалютными резервами, Силуанов сказал, что Москва наблюдает за действиями стран Запада. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше», передает РИА «Новости».
Напомним, лидеры G7 заявили, что российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине.
При этом он отказался называть количество раненых, чтобы Россия не знала «сколько людей ушло с поля боя».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.
Боррель предположил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы
Как указал Боррель в интервью для El Pais, Брюсселю нужно начать еще больше и активнее помогать Украине. По его словам, такой шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Киев мог продолжать сопротивляться России, передает Газета.Ru.
Он добавил, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине. Боррель подчеркнул, что сопротивляться – это значит побеждать.
Боррель, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он готов поддерживать гипотетические атаки ВС РФ на страны НАТО, отметил, что такие слова являются «ужасом», и призвал европейских лидеров «проснуться».
Он резюмировал, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность европейских стран, поскольку Европа является «стареющим континентом в молодом мире» и осознала для себя опасность этого факта.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Евросоюз считает, что сложившаяся на Украине ситуация является «тестом на наличие характера», они полны решимости показать готовность поддерживать Киев и без США. Кроме того, Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.
New York Times: США создали на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз
Как утверждает New York Times, чаще всего эти базы находятся в подземных бункерах. Также сообщается, что с этих баз шло прослушивание российского эфира, а в настоящий момент оттуда ведется управленение дронами-камикадзе.
Издание пишет, что ЦРУ предоставляют Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Как отмечается в публикации, эти базы превратили Украину в одного из наиболее важных разведывательных партнеров США.
Примерно в 2016 году, говорится в публикации, ЦРУ начало подготовку украинского «Отряда 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.
Кроме того, утверждается, что американская спецслужба помогала в подготовке нового поколения украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе и на Кубе.
«По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин (президент России Владимир) обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с главой одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой Ми-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы», – заключает издание.
Ранее бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона США Роберт Гейтс заявил, что Россия на данный момент владеет инициативой в украинском конфликте.
Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки главнокомандующего в утечке информации и передаче данных России
Зеленский указал, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет».
По его словам, «когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей». Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает, передает РИА «Новости».
На вопрос о том, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации».
Зеленский заявлял, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось.
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не обсуждает со странами НАТО «использование их армий» на украинской территории. «Если Украина будет в НАТО... соответственно будем использовать пятую поправку, если так произойдет», – сказал он.
Оценивая слова экс-посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко по поводу того, что Лондон рассматривает возможность отправки своих солдат на Украину, Зеленский заявил: «Комментировать посла сложно, может он что-то знает. Если действительно британцы уже здесь, прекрасно».
Напомним, Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море.
Константинов: Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей
Как указал Константинов в эфире «Соловьев Live», только ущерб бюджету, предварительно, оценивается в сумму более 3 трлн рублей. По его словам, готовится еще иск от Общественной палаты – это народ Крыма, там сумма будет более 2 трлн рублей, а также будет еще ущерб от предприятий. По его словам, претензия по энергоблокаде является самой значительной в части блокад, передает ТАСС.
В начале февраля власти Крыма завершили основную подготовку иска к Украине за энергоблокаду в 2015 году, когда из-за подрыва опор ЛЭП, ведущих с Украины, полуостров полностью остался без электричества.
Житель Вильяхойоса: Перед смертью Кузьминова в том же районе убили русского
Фусьон рассказал РИА «Новости», что в этом районе проживают в основном выходцы из постсоветского пространства, а русские и украинские магазины пользуются большой популярностью. После начала СВО, по его словам, стали чаще происходить драки между украинцами и русскими. При этом в последнее время ситуация, как отметил мужчина, «относительно стабилизировалась». «Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», – сказал он, добавив, что произошло это из-за «каких-то разборок». У испанцев этот район считается неспокойным, отметил Фусьон.
Когда появились сообщения о смерти «гражданина Украины», все решили, что это осуществили профессионалы, поскольку «двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать». Они не попали в объективы камер видеонаблюдения и не оставили никаких следов.
В свою очередь местный агент недвижимости Ана Мария сообщила, что после случая со смертью Кузьминова агенты недвижимости в испанском Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам, поскольку не доверяют людям с украинскими паспортами. «Мало ли что за человек будет стоять за этими документами», – сказала она.
По словам другого агента Дмитрия, местные жители задумались о дополнительных мерах безопасности. Люди хотят увеличить число камер видеонаблюдения и добавить освещение в гаражах, рассказал он.
В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Сообщалось, что поддельные документы Кузьминов получил от испанских властей.
При этом Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.
Губернатор Запорожской области сообщил, что российские войска вошли в Работино
Балицкий отметил, что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», потери вооруженных сил Украины составили «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!» – приводит его слова РИА «Новости».
Губернатор Запорожской области подчеркнул коренное изменение ситуации на фронте – российские силы «вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». Он заявил, что войска России «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».
Балицкий сказал, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные получили «бесценный опыт ведения боевых действий», удалось «создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК». Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Как пояснил Рогов, «большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», идут ожесточенные бои, передает ТАСС.
По словам Рогова, «срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ». Кроме того, позиции украинских войск здесь создают «потенциальную угрозу в направлении Токмака, поэтому этот выступ планомерно ликвидируют», сказал он.
Напомним, Рогов на днях сообщал, что ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих. Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.
Как указал Водахов, из того, что можно анонсировать, планируется возвращение «Наша Russia». По его словам, перезапуск уже известных шоу в последнее время становится популярным, потому что «человек любит ровно то, что он знает», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет вторым наставником в шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ, место первого наставника займет лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков.
Утверждается, что Хан направил письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву, в котором призвал правительство конфисковать активы россиян в размере 1,4 млрд долларов. Вырученные деньги он предложил направить на финансирование 4 тыс. домов, передает РИА «Новости».
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что пока нет решения по поводу мер по использованию замороженных российских активов для Украины.
Кубраков на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном, к ним он также приложил свой комментарий, передает ТАСС.
По его словам, на этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Он отметил, что поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а потом в другие страны.
В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше. Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.
Депутат Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
Шеремет заявил РИА «Новости», что Зеленский является безответственным руководителем, а также предателем и трусом.
Своими «виртуальными» заявлениями о потерях в рядах ВСУ президент Украины пытается поднять боевой дух военных, измотанных «мясными штурмами», подчеркнул депутат нижней палаты российского парламента.
Напомним, Зеленский ранее заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта якобы составили 31 тыс. человек.
Официальный предстатель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Зеленский врет, и это понимает каждый гражданин Украины.