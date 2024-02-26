Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Премьер Палестины подал прошение об отставке правительства
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе подал президенту Махмуду Аббасу прошение об отставке правительства.
По его словам, отставку кабмина он просил рассмотреть еще в прошлый вторник. Сегодня он намерен сделать это в письменной форме, передает РИА «Новости».
Решение об отставке правительства появилось на фоне «массового истребления, совершаемого Израилем в секторе Газа и на Западном берегу (реки Иордан)».
Штайе также заявил о «существующем стремлении превратить палестинскую власть в простой административный инструмент». Премьер заявил, что этого не случится: палестинцы останутся в конфликте с Израилем до создания независимого палестинского государства.
По словам главы правительства, следующий этап и его проблемы требуют договоренностей, учитывающих гуманитарную катастрофу в Газе. «Администрация должна управлять всеми палестинскими территориями», – заявил премьер.
Прошение об отставке было озвучено на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого правительства Палестины.
Ранее правительство Израиля единогласно отвергло «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.