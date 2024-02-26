Премьер Палестины подал прошение об отставке правительства

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, отставку кабмина он просил рассмотреть еще в прошлый вторник. Сегодня он намерен сделать это в письменной форме, передает РИА «Новости».

Решение об отставке правительства появилось на фоне «массового истребления, совершаемого Израилем в секторе Газа и на Западном берегу (реки Иордан)».

Штайе также заявил о «существующем стремлении превратить палестинскую власть в простой административный инструмент». Премьер заявил, что этого не случится: палестинцы останутся в конфликте с Израилем до создания независимого палестинского государства.

По словам главы правительства, следующий этап и его проблемы требуют договоренностей, учитывающих гуманитарную катастрофу в Газе. «Администрация должна управлять всеми палестинскими территориями», – заявил премьер.

Прошение об отставке было озвучено на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого правительства Палестины.

Ранее правительство Израиля единогласно отвергло «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.