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«Ак Барс» подписал контракт с перенесшим разрыв аневризмы головного мозга вратарем
«Ак Барс» подписал контракт с перенесшим разрыв аневризмы головного мозга вратарем Скотниковым
Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал однодневный контракт с голкипером Саввой Скотниковым, который ранее перенес несколько операций после разрыва аневризмы головного мозга, сообщает пресс-служба клуба.
В июне Скотников, выступавший за команду из системы «Ак Барса», потерял сознание на тренировке, после чего врачи диагностировали у игрока разрыв аневризмы головного мозга. Савва успешно перенес несколько операций и продолжает восстановление, передает ТАСС.
Сейчас голкипер присоединился к основной команде и готовится к домашнему матчу с владивостокским «Адмиралом», который пройдет в понедельник.
Как сказал генменеджер «Ак Барса» Марат Валлиулин, в клубе надеются, что этот день станет большим событием для Саввы и поможет ему получить нужный заряд позитивных эмоций для дальнейшего восстановления. Он добавил, что Скотников уже выразил желание переподписать контракт, и в «Ак Барсе» тоже на это надеются.