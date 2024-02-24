Путин назвал выдающимся вклад Лебедева в становление судебной системы России

Tекст: Вера Басилая

«Вячеслав Михайлович был блестящим юристом, крупным ученым, педагогом. Он посвятил себя служению закону, внес поистине выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки», – следует из обращения президента, опубликованного на сайте Кремля.

Путин заявил, что Лебедева ценили за его высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу. Он подчеркнул, что «добрая память об этом замечательном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, в наших сердцах».

Лебедев работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году он возглавил Московский городской суд, а в 1989-м — Верховный суд России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также выразил соболезнования родным и близким Лебедева в связи с его смертью. Он отметил, что председатель Верховного суда России многое сделал для создания российского правосудия и развития современной независимой судебной системы, пользовался большим уважением юридического сообщества. Смерть Лебедева Володин назвал невосполнимой утратой для всех, передает ТАСС.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что со смертью Лебедева «ушла целая эпоха». В своем Telegram-канале она рассказала, что не раз работала вместе с Лебедевым, защищая российские семьи и детей.

«Он мог найти решения сложных ситуаций, чтобы не отступить не только от буквы закона, но и от правовых принципов», – отметила Кузнецова.

Ранее судьи и сотрудники российского Конституционного суда выразили соболезнования коллегам и близким скончавшегося на 81-м году жизни председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Председатель Верховного суда России умер в Москве на 81-м году жизни из-за болезни. Cоболезнования в связи с его кончиной выразил президент Владимир Путин.