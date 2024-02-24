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    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    41 комментарий
    24 февраля 2024, 13:27 • Новости дня

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным председателя Верхновного суда Лебедева

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего в возрасте 80 лет председателя Верхновного суда Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент выразил глубокие соболезнования родным Лебедева в связи с его кончиной, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Путин выразил соболезнования всему судейскому сообществу.

    Ранее стало известно, что председатель Верховного суда России умер в Москве на 81-м году жизни из-за болезни.

    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    22 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

    Кремль опубликовал видео полета Путина на Ту-160М

    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    @ Дмитрий Азаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнародованы кадры полета президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Видеозапись из кабины самолета появилась в Telegram-канале Кремля. На кадрах видно, что президент находится за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, а рядом с ним – основной пилот, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.

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    21 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин встретился с главой Республики Сербской

    Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской Додиком

    Путин встретился с главой Республики Сербской
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком в международном выставочном центре «Казань Экспо».

    Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений между странами, передает ТАСС.

    «Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», – подчеркнул российский президент.

    Перед визитом в Казань президент Республики Сербской находился с рабочим визитом в Белоруссии, где провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко.

    Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской исключил вступление в НАТО.

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    22 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Кортеж президента подъехал прямо самолету, для полета Путин надел специальный костюм, передает ТАСС.

    На ВПП главу государства приветствовал ожидавший его экипаж, затем Путин поднялся на борт.


    Днем ранее глава государства осмотрел такой самолет в цеху завода, он поднялся в кабину и сел за штурвал.

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    22 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин завершил полет на Ту-160М
    Путин завершил полет на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

    Еще около 45 минут потребовалось, чтобы провести предполетную подготовку, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что полет президента на модернизированном ракетоносце продлится до 40 минут.

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    22 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью.

    Путин прибыл на МФЗ, где начинается трасса М-12, из Казани за рулем «КамАЗа», вместе с ним в кабине сидел вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

    На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.

    Ранее Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

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    22 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликовано видео поездки президента России Владимира Путина по трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа» в компании вице-премьера России Марата Хуснуллина.

    «Владимир Владимирович, здравствуйте. До трассы М-12 «Восток» подбросите?» – обратился Хуснуллин к главе государства, пока тот занимал место водителя. Видео публикует Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в четверг Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ), где начинается трасса М-12, из Казани он приехал за рулем «КамАЗа». На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Российский лидер в ходе визита в Казань также совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал этот ракетоносец надежным новым самолетом.

    Коментарии (8)
    21 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Казани дал старт международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».

    «В добрый путь», – объявил российский лидер после того, как он и другие лидеры стран СНГ выступили перед участниками церемонии, передает ТАСС.

    Напомним, Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что Ту-160М – надежный новый самолет.

    Путин заявил, что у него хорошие впечатления от полета на Ту-160М, техника отличная, передает ТАСС.

    «Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения… Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – сказал президент.

    «Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», - добавил он.

    Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО – Вlackjack) способен нести ядерное оружие и является составляющей ядерной триады России.

    Ранее сообщалось, что полет Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

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    21 февраля 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Такое предложение озвучил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Российского государства. «Супер», – отреагировал Путин на эту идею, передает ТАСС.

    Встреча глав России и Казахстана прошла в Казани, где сегодня открывается первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

    «Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников (на Играх будущего) из более чем 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов», – сказал Путин.

    Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    22 февраля 2024, 23:43 • Новости дня
    Белый дом связал оскорбление Байдена в адрес Путина с нацбезопасностью

    Представитель Белого дома Кирби связал оскорбление Байдена в адрес Путина с угрозами нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связано с «серьезным беспокойством» относительно нацбезопасности, когда речь идет о России.

    Кирби заявил, что Байден «сфокусирован на этом», когда обсуждает «угрозы и вызовы, исходящие от Владимира Путина и от России». В числе вызовов, которые, как утверждает Вашингтон, исходят от России, Кирби назвал боевые действия на Украине, сотрудничество России и Ирана, а также приписываемые Москве намерения разместить в космосе противоспутниковое оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания, указав, что называл Байдена в качестве более предпочтительного для России президента США. Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    Коментарии (6)
    21 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    @ Сергей Бобылев/РГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии диджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

    «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Путин назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.

    Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    22 февраля 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России
    Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России жилье строится в больших объемах, таких показателей в стране ранее не было, заявил президент Владимир Путин на встрече с властями Татарстана.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в регионе «по жилью большой прорыв». По его словам, в Татарстане ранее столько не строили.

    «Мы никогда в стране столько не строили», – ответил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал подумать о льготной ипотеке для регионов.

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