Судьи и сотрудники КС выразили соболезнование коллегам и близким Лебедева

Судьи и сотрудники Конституционного суда выразили соболезнование коллегам и близким Вячеслава Лебедева

Tекст: Александра Юдина

На сайте РАПСИ указано, что судьи и сотрудники Конституционного суда оценили вклад Лебедева в отечественную юриспруденцию, отметив, что российская юриспруденция понесла невосполнимую утрату.

По словам коллег, Лебедева отличали принципиальность, добросовестность, отличное знание своего предмета, а также необычайное добросердечие и участие в людских судьбах.

«Одновременно Вячеславу Михайловичу удавалось сохранить неподверженность влиянию сильных мира сего. Именно это качество во многом помогло ему отстаивать статус судов как самостоятельной и независимой от других федеральных ветвей власти. Бесспорно, этому способствовала и незапятнанность его личной репутации. А чистота собственного мундира всегда давала право требовать этого же от коллег», – говорится в некрологе.

Также в Конституционном суде вспомнили, что Лебедев принимал активное участие в работе комиссии по доработке проекта Конституции 1993 года, и его авторитет и влияние как в юридическом сообществе, так и политических кругах во многом способствовали успеху предпринятой в начале XXI века масштабной отечественной судебной реформы.

«Неустанный труженик, беззаветно преданный служению праву, до последнего дня на своему посту исполнявший свой долг Вячеслав Михайлович Лебедев навсегда останется в нашей памяти», – поделились судьи и сотрудники КС России.

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, Лебедев создал авторитетный судебный орган, который принимает справедливые акты.

По его словам, уход из жизни Вячеслава Михайловича стал для всех большим потрясением и невосполнимой утратой.

«Выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной.

Вячеслав Михайлович на протяжении долгих лет своей деятельности проявил огромные профессиональные качества, мудрость в принятии решений, твердость в определении правовой позиции», – отметил Груздев.

Также он подчеркнул, что своей плодотворной и добросовестной работой Лебедев внес значительный вклад в укрепление основ правового государства.

«Именно благодаря ему в России выстроена эффективная судебная система. Возглавляя ВС, Вячеслав Михайлович сумел создать авторитетный судебный орган, который принимает взвешенные и справедливые решения, положительно влияющие на качество рассмотрения дел нижестоящими судами. Ассоциация юристов России обязательно продолжит реализацию проектов, инициированных Вячеславом Михайловичем, в том числе особое внимание мы уделим инициативам, направленным на гуманизацию и гармонизацию уголовного закона», – добавил Груздев.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, выражая соболезнования в связи со смертью Лебедева, заметила, что на долю главы Верховного суда выпало принятие сложнейших решений, но он всегда со всем справлялся, следуя букве закона и правовым принципам.

«Ушла целая эпоха, ведь он почти 35 лет руководил судебной властью в стране, сначала в РСФСР, а потом и в Российской Федерации. На его долю выпали сложнейшие решения во время «парада суверенитетов» и войны на Северном Кавказе, защиты России от иностранного влияния и разоблачения коррупции. Судебная власть – совесть страны. Это тот фундамент и ориентир, на котором базируется общественная нравственность в любом правовом государстве», – отметила она.

По словам Кузнецовой, Лебедев мог найти решения сложных ситуаций, чтобы не отступить не только от буквы закона, но и от правовых принципов.

«Мы не раз вместе работали, защищая детей, наши семьи. Вечная память», – заключила вице-спикер Госдумы.

Председатель Верховного суда России умер в Москве на 81-м году жизни из-за болезни. Cоболезнования в связи с его кончиной выразил президент Владимир Путин.