СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
В России вырос уровень поддержки решения о проведении спецоперации
Опрос: Уровень поддержки решения о проведении СВО среди россиян составил 68%
В России увеличился уровень поддержки решения о проведении спецоперации, он составил 68%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения.
В Telegram-канале ВЦИОМ указано, что уровень поддержки решения о проведении СВО среди россиян составил 68% (+3 п.п. к 2022 года).
Кроме того, четверо из десяти россиян полагают, что цель спецоперации – защита нашей страны, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО (43%, март 2022 года составлял 44%).
При этом каждый пятый в качестве цели назвал защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (20%, март 2022 года – 17%). Еще 15% считают, что Россия стремится изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (март 2022 года – 19%).
Помимо прочего, большинство опрошенных согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО России на Украине (72%).
Противоположной позиции придерживаются 19% сограждан.
Две трети россиян также поддерживают и тезис о том, что сейчас нужно жить по принципу «Все для фронта, все для победы!» (64%), не готовы согласиться с данным суждением 28%.
Опрос проводился 3, 19 и 22 февраля этого года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.