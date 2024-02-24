В России вырос уровень поддержки решения о проведении спецоперации

Опрос: Уровень поддержки решения о проведении СВО среди россиян составил 68%

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ВЦИОМ указано, что уровень поддержки решения о проведении СВО среди россиян составил 68% (+3 п.п. к 2022 года).

Кроме того, четверо из десяти россиян полагают, что цель спецоперации – защита нашей страны, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО (43%, март 2022 года составлял 44%).

При этом каждый пятый в качестве цели назвал защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (20%, март 2022 года – 17%). Еще 15% считают, что Россия стремится изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (март 2022 года – 19%).

Помимо прочего, большинство опрошенных согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО России на Украине (72%).

Противоположной позиции придерживаются 19% сограждан.

Две трети россиян также поддерживают и тезис о том, что сейчас нужно жить по принципу «Все для фронта, все для победы!» (64%), не готовы согласиться с данным суждением 28%.

Опрос проводился 3, 19 и 22 февраля этого года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.