В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией

Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

Tекст: Вера Басилая

Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».

Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.