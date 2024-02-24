СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.0 комментариев
Премьеры Италии и Канады прибыли в Киев
Премьер-министры Бельгии, Италии и Канады Александер де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев по случаю годовщины начала СВО, сообщает агентство ANSA.
Политики приехали на одном поезде, у них запланированы встречи с украинским руководством, передает ТАСС.
Сообщается, что планируется также выступление президента Украины Владимира Зеленского.