Шойгу: Всему миру понятно, что автомат Калашникова – лучший

Глава Минобороны Шойгу заявил, что весь мир понимает преимущества автомата Калашникова

Tекст: Александра Юдина

По его словам, всему миру известно, что лучший автомат – это «Калашников», указано в Telegram-канале ведомства.

«Нет, все равно лезут», – добавил Шойгу, отметив, что в зоне спецоперации российские военные сталкиваются со всем военно-промышленным потенциалом НАТО в полном объеме.

Ранее «Калашников» сообщил о двукратном увеличении поставок АК-12 в войска. Кроме того, концерн «Калашников» планирует внести изменения в конструкцию автомата АК-12 по итогам его применения в зоне СВО.

