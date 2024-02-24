Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
Шойгу: Всему миру понятно, что автомат Калашникова – лучший
Глава Минобороны Шойгу заявил, что весь мир понимает преимущества автомата Калашникова
Автомат Калашников – лучший и это понятно всему миру, заявил во время поездки в зону спецоперации глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, всему миру известно, что лучший автомат – это «Калашников», указано в Telegram-канале ведомства.
«Нет, все равно лезут», – добавил Шойгу, отметив, что в зоне спецоперации российские военные сталкиваются со всем военно-промышленным потенциалом НАТО в полном объеме.
Ранее «Калашников» сообщил о двукратном увеличении поставок АК-12 в войска. Кроме того, концерн «Калашников» планирует внести изменения в конструкцию автомата АК-12 по итогам его применения в зоне СВО.