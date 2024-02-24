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МКС подняли на три километра
Роскосмос скорректировал орбиту МКС на три километра перед сменой экипажа
Орбита Международной космической станции была скорректирована на три километра перед сменой экипажа, запланированной на весну 2024 года.
«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-25» и приземления «Союза МС-24», запланированных на весну 2024 года», – приводит ТАСС сообщение госкорпорации.
Для корректировки положения станции были задействованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-26».
Отмечается, что средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,04 км и составила 418,72 км над поверхностью Земли.
Корабль «Союз МС-25» должен доставить 21-ю экспедицию на МКС 21 марта. В экипаж входит белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, дублером выступит ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании «Белавиа», а Ленкова — детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.
Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, а также астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.