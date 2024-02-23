Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Трасс раскритиковала «заснувшего за рулем Белого дома» Байдена
Трасс захотела увидеть президентом США республиканца вместо «заснувшего за рулем Белого дома» Байдена
Вместо «заснувшего за рулем Белого дома» Джо Байдена президентом США должен стать республиканец, в этом нуждается «весь свободный мир», заявила депутат Палаты общин британского парламента и бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в США.
Трасс выступила на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд. Она посетовала, что «левые побеждают в каждом вопросе» и «все доводят до крайностей», передает ТАСС.
«Наша история ставится под сомнение, даже наша биология оспаривается. Вы могли представить себе десять лет назад, что мы будем говорить о том, кто такая женщина и кто такой мужчина, и серьезно спорить по этому вопросу? Это невероятно» – заявила она.
Трасс пожаловалась, что консерваторам приходится работать «во враждебной среде», им требуется «базука побольше, чтобы иметь возможность реализовать свою программу». Она призвала правых политиков «бросить вызов системе».
Не только США, но и всему «свободному миру», по мнению Трасс, «нужен снова республиканец в Белом доме». «Вы, нравится вам это или нет, являетесь лидером свободного мира», – сказала она.
В том, что ее премьерство оказалось самым коротким в истории Великобритании, Трасс обвинила приверженцев левых убеждений, Иран, Россию и Китай.
Напомним, Трасс заявила, что Запад обречен из-за долгого правления «левых элит». Трасс подчеркнула, что ее пугает то, насколько широко распространены левые идеи в США и, в частности, в администрации Байдена.