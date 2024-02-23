Трасс раскритиковала «заснувшего за рулем Белого дома» Байдена

Трасс захотела увидеть президентом США республиканца вместо «заснувшего за рулем Белого дома» Байдена

Tекст: Антон Антонов

Трасс выступила на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд. Она посетовала, что «левые побеждают в каждом вопросе» и «все доводят до крайностей», передает ТАСС.

«Наша история ставится под сомнение, даже наша биология оспаривается. Вы могли представить себе десять лет назад, что мы будем говорить о том, кто такая женщина и кто такой мужчина, и серьезно спорить по этому вопросу? Это невероятно» – заявила она.

Трасс пожаловалась, что консерваторам приходится работать «во враждебной среде», им требуется «базука побольше, чтобы иметь возможность реализовать свою программу». Она призвала правых политиков «бросить вызов системе».

Не только США, но и всему «свободному миру», по мнению Трасс, «нужен снова республиканец в Белом доме». «Вы, нравится вам это или нет, являетесь лидером свободного мира», – сказала она.

В том, что ее премьерство оказалось самым коротким в истории Великобритании, Трасс обвинила приверженцев левых убеждений, Иран, Россию и Китай.

Напомним, Трасс заявила, что Запад обречен из-за долгого правления «левых элит». Трасс подчеркнула, что ее пугает то, насколько широко распространены левые идеи в США и, в частности, в администрации Байдена.