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    23 февраля 2024, 06:28 • Новости дня

    Трасс раскритиковала «заснувшего за рулем Белого дома» Байдена

    Трасс захотела увидеть президентом США республиканца вместо «заснувшего за рулем Белого дома» Байдена

    Трасс раскритиковала «заснувшего за рулем Белого дома» Байдена
    @ 10 Downing Street/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо «заснувшего за рулем Белого дома» Джо Байдена президентом США должен стать республиканец, в этом нуждается «весь свободный мир», заявила депутат Палаты общин британского парламента и бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в США.

    Трасс выступила на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд. Она посетовала, что «левые побеждают в каждом вопросе» и «все доводят до крайностей», передает ТАСС.

    «Наша история ставится под сомнение, даже наша биология оспаривается. Вы могли представить себе десять лет назад, что мы будем говорить о том, кто такая женщина и кто такой мужчина, и серьезно спорить по этому вопросу? Это невероятно» – заявила она.

    Трасс пожаловалась, что консерваторам приходится работать «во враждебной среде», им требуется «базука побольше, чтобы иметь возможность реализовать свою программу». Она призвала правых политиков «бросить вызов системе».

    Не только США, но и всему «свободному миру», по мнению Трасс, «нужен снова республиканец в Белом доме». «Вы, нравится вам это или нет, являетесь лидером свободного мира», – сказала она.

    В том, что ее премьерство оказалось самым коротким в истории Великобритании, Трасс обвинила приверженцев левых убеждений, Иран, Россию и Китай.

    Напомним, Трасс заявила, что Запад обречен из-за долгого правления «левых элит». Трасс подчеркнула, что ее пугает то, насколько широко распространены левые идеи в США и, в частности, в администрации Байдена.

    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    21 февраля 2024, 03:59 • Новости дня
    Журналист Карлсон пожаловался на вымогательство со стороны Джонсона

    Журналист Карлсон рассказал о вымогательстве 1 млн долларов за интервью с британским экс-премьером Джонсоном

    Журналист Карлсон пожаловался на вымогательство со стороны Джонсона
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон потребовал от американского журналиста Такера Карлсона выплатить ему 1 млн долларов за интервью, сообщил сам Карлсон.

    «Один из его советников вернулся и сообщил: «Он поговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов ... американскими долларами, золотом или биткоинами», – рассказал Карлсон интернет-изданию Blaze, передает ТАСС.

    При этом Джонсон называл его «орудием Кремля» или чем-то в этом духе».

    Карлсон добавил, что инцидент произошел накануне.

    Ожидалось, что в интервью Джонсон разъяснит позицию в отношении конфликта на Украине.

    «Это делает человек, который полтора года назад по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности на Украине и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек», – возмутился Карлсон.

    «Я только что взял интервью у Владимира Путина. Я не защищаю его, но Путин не просил у меня миллион долларов», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Борис Джонсон отговорил Украину от заключения мирного договора с Россией.

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    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

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    21 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

    Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве

    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.

    В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», передает ТАСС.

    Отмечается, что денонсация соглашения не повлечет существенные внешнеполитические и экономические последствия, поскольку в 2022 году Британия приняла решение о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России.

    Документ позволял британским рыбакам ловить рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Рыболовным судам также разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

    Ранее британские СМИ писали, что запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда.

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    21 февраля 2024, 03:22 • Новости дня
    Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5

    Испытательный пуск британской стратегической ракеты Trident II D5 завершился неудачей

    Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5
    @ U.S. Navy

    Tекст: Денис Тельманов

    ВМС Великобритании провели неудачный испытательный пуск баллистической ракеты Trident II D5 с прошедшей ремонт атомной подводной лодки HMS Vanguard.

    После пуска ракета уклонилась от курса и упала рядом с субмариной. В этот момент на борту лодки находились министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки, передает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

    Ожидалось, что Trident II D5 пролетит почти 6 тыс. км, и поразит цель в центральной части Атлантического океана между Бразилией и Западной Африкой.

    Сейчас началось расследование причин неудачного пуска и поиск обломков ракеты.

    Несмотря на это британское Минобороны заявило, что тестовый пуск «подтвердил эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором мы абсолютно уверены».

    HMS Vanguard проходила ремонт в течение семи лет и должна была подтвердить способность совершать ракетные пуски, чтобы вернуться в состав ВМС.

    Предыдущий пуск британскими ВМС ракеты Trident II D5 в 2016 году также завершился неудачей.

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    22 февраля 2024, 06:22 • Новости дня
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что в Европе никто не верит в победу Украины.

    Орбан выступил на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и ее партнеров – христианских демократов, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан не думает, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. При этом «нагрузка на Европу» будет увеличиваться, поскольку поддержка Киева со стороны США снизится. Орбан считает, что «поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену».

    Он указал, что «фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины». Орбан рассчитывает, что правые партии смогут одержать победу на выборах в Европарламент. По его словам, эти выборы, а также «президентские выборы в США могут наконец принести мир в Европу». Орбан практически открыто желает победы в США бывшему президенту Дональду Трампу.

    Напомним, Орбан заявил, что Евросоюз не может дать Украине достаточное количество денег и оружия для победы в конфликте. Орбан считает, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

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    22 февраля 2024, 08:00 • Новости дня
    Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

    Politico сообщила о поддержке Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

    Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
    @ Adam Schultz/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Две трети стран НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на американского чиновника, президент США Джо Байден также поддерживает Рютте. Для назначения нового генсека требуется единогласное решение членов альянса, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что поддержка со стороны американского лидера, вероятно, приведет к увеличению числа сторонников кандидатуры Рютте, передает ТАСС.

    Напомним, Bloomberg сообщало, что Рютте является самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО. Прежде сообщалось, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО Байден считал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По данным СМИ, США не устроила кандидатура Бена Уоллеса, который занимал пост главы Минобороны Великобритании. Причиной разногласий США и Британии о главе НАТО, как сообщали СМИ, был спор по Украине. Однако кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО отверг канцлер Германии Олаф Шольц.

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    21 февраля 2024, 04:18 • Новости дня
    Байден поручил помощникам выставить Трампа невменяемым

    CNN: Президент США Джо Байден поручил помощникам дискредитировать экс-главу страны Дональда Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден поручил помощникам по предвыборному штабу представить бывшего американского лидера Дональда Трампа невменяемым и непригодным для второго срока.

    Байден велел «более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях» Трампа и обращать больше внимание общественности на «сумасшедшие» речи бывшего хозяина Белого дома, сообщил канал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    В результате Байден намерен представить Трампа «невменяемым и непригодным» для поста президента.

    Сам Трамп при этом заявлял, что Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за всю историю страны.

    По словам Трампа, Байден является некомпетентным, так как не может даже «самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений».

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    22 февраля 2024, 08:59 • Новости дня
    Трасс заявила об обреченности Запада из-за правления «левых элит»

    Британский экс-премьер Трасс заявила об обреченности Запада из-за правления «левых элит»

    Трасс заявила об обреченности Запада из-за правления «левых элит»
    @ I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад обречен из-за долгого правления «левых элит», заявила на канале Fox News британский экс-премьер Лиз Трасс.

    По ее словам, в случае если консерваторы «не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми», Западу грозит опасность, передает РИА «Новости».

    Также Трасс добавила, что левые политические силы правят слишком долго в очень большом количестве стран, в связи с чем растут проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины.

    По утверждению экс-премьера Британии, «левые» активно используют свое влияние в судах для того, чтобы препятствовать депортации нелегальных мигрантов.

    В заключение Трасс подчеркнула, что ее пугает то, насколько широко распространены левые идеи в США и, в частности, в администрации президента Джо Байдена.

    Тем временем в США продолжается борьба за власть. В частности, Байдена «начали топить». 8 февраля в докладе спецпрокурора Роберта Хёра действующий президент был назван «пожилым человеком с плохой памятью». Опросы показывают, что 85% американцев считают его слишком старым для будущего президента. Это, конечно, очень много, и неудивительно, что выводы были сделаны.

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    20 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    Задержанного в Лондоне Овсянникова освободили под залог

    Задержанного в Лондоне экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог

    Tекст: Валерия Городецкая

    Королевский суд лондонского района Сазерк отпустил под залог бывшего губернатора Севастополя и экс-главу Минпромторга Дмитрия Овсянникова, задержанного по подозрению в нарушении санкций.

    Условия залога предполагают сдачу обвиняемым своих российского и британского паспортов, ежедневную отметку в полицейском участке Брикстона, запрет на выезд за рубеж, а также на оформление необходимых для этого документов, передает ТАСС.

    Кроме того, ему запрещается приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно выехать из страны. Обвиняемому также нельзя покидать свой дом с 21.00 до 5.00, он обязан носить электронный браслет.

    Рассмотрение дела Овсянникова по существу назначено на 10 марта. В марте, апреле, мае и июне планируются дополнительные процедурные слушания.

    В начале февраля стало известно о задержании в Лондоне экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Эксперт допустил выдачу задержанного в Лондоне Овсянникова Киеву.

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    22 февраля 2024, 23:53 • Новости дня
    Байден обсудил со вдовой Навального его «наследие»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сан-Франциско прошла встреча президента США Джо Байдена со вдовой и дочерью Алексея Навального, сообщил Белый дом.

    Президент США заявил, что наследие Навального «продолжит жить», а США объявят о крупном пакете антироссийских санкций «в ответ на смерть Навального» и в связи с украинским кризисом, передает ТАСС.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии. О смерти Навального ФСИН сообщила 16 февраля. Российская несистемная оппозиция уже решила, что место Навального займет его вдова Юлия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «лучшим способом» почтить память Навального является достижение «победы Украины», а не России.

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    22 февраля 2024, 23:43 • Новости дня
    Белый дом связал оскорбление Байдена в адрес Путина с нацбезопасностью

    Представитель Белого дома Кирби связал оскорбление Байдена в адрес Путина с угрозами нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связано с «серьезным беспокойством» относительно нацбезопасности, когда речь идет о России.

    Кирби заявил, что Байден «сфокусирован на этом», когда обсуждает «угрозы и вызовы, исходящие от Владимира Путина и от России». В числе вызовов, которые, как утверждает Вашингтон, исходят от России, Кирби назвал боевые действия на Украине, сотрудничество России и Ирана, а также приписываемые Москве намерения разместить в космосе противоспутниковое оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания, указав, что называл Байдена в качестве более предпочтительного для России президента США. Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

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    22 февраля 2024, 12:19 • Новости дня
    Медведев назвал Байдена «угрозой человечеству» после слов о Путине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден сам является угрозой человечеству и «бесполезным стариком», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова американского главы о президенте России Владимире Путине.

    В предвыборном выступлении в Калифорнии Байден оскорбительно высказался о Путине и при этом заявил, что «экзистенциальной угрозой человечеству» является климат, передает ТАСС.

    По словам Медведева, экзистенциальную угрозу для мира представляет не климат, а бесполезные старики, наподобие Байдена, впавшие в маразм и готовые начать войну против России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хамские высказывания Байдена не способны задеть Путина, но являются позором для США.

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    22 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Посольство России в США выразило протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Вашингтоне направило жесткую ноту протеста в Госдепартамент США после грубых высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

    Подобные высказывания Байдена указывают на бессилие и отсутствие здравого смысла в нынешней политике Вашингтона в отношении Москвы, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

    Как отметил Антонов, нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать простыми извинениями, «да и американские власти на это не пойдут».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам российский лидер с иронией отреагировал на высказывания главы США.

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    22 февраля 2024, 03:25 • Новости дня
    Маск тайно посетил Белый дом

    NBC News сообщил о тайном посещении Маском Белого дома в 2023 году

    Маск тайно посетил Белый дом
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2023 году американский предприниматель Илон Маск тайно посетил Белый дом, он обсуждал с чиновниками администрации США тему искусственного интеллекта, сообщают СМИ.

    О том, что 13 сентября Маск посетил Белый дом, сообщил NBC News со ссылкой на записи о посетителях. В администрации США подтвердили, что это был единственный визит Маска за время президентства Джо Байдена. При этом c самим Байденом Маск в Белом доме не виделся. Отмечается, что Маск не раз бывал в Белом доме, когда президентское кресло занимали Барак Обама и Дональд Трамп, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих президентских выборах США.

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