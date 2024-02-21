Эксперт: У Слуцкого весьма удачно получается создавать имидж наследника Жириновского

Политолог Рудаков: В предвыборной программе Слуцкого много ярких посланий

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Слуцкий исходит из того, что Жириновский – это популярный политический бренд. Идея «наследия Жириновского» стала стержнем кампании Слуцкого. Мы видим это и по наружной рекламе – бросается слоган «Дело Жириновского живет», и по хорошо узнаваемым особенностям агитационной кампании основателя ЛДПР с агитавтобусами и обязательной раздачей блинов», – заявил Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Надо сказать, что такая стратегия приносит свои результаты. Пока что у Слуцкого весьма удачно получается использовать политический ресурс образа Жириновского и создавать себе имидж его наследника», – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что в президентской программе Слуцкого отражены вопросы ЖКХ, образования, медицины, поддержки многодетных семей и малого и среднего бизнеса: «Здесь очень много ярких, запоминающихся посланий – Слуцкий пообещал списать долги регионам, контролировать цены на продукты, в три раза снизить ставку по кредитам в микрофинансовых организациях, а также отменить налоги для бедных».



Политолог полагает, что в данном случае Слуцкий также идет вслед за Жириновским: «Схожие идеи исходили прежде и от основателя ЛДПР. Впрочем, примерно таким же, как и у Жириновского, выглядит и соотношение элементов популизма и реализуемости в посланиях Слуцкого».



«С другой стороны, стратегия Слуцкого не сводится только к копированию стилистики и действий Жириновского. Весьма показательна новость о том, что ЛДПР снимет фильм об основателе партии, роль которого, видимо, сыграет Никита Кологривый. Тем самым ЛДПР показывает, что умеет работать и с молодыми лидерами мнений, конкурируя, в частности, с «Новыми людьми», – пояснил аналитик.



Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий в среду представил свою предвыборную программу. Основной тезис программы Слуцкого касается СВО. «Решительный штурм – вот что нужно, чтобы достичь военных целей на Украине. Нацизм снова будет побежден, как и в 1945-м! Разговаривать на той стороне не с кем, надо с ними разобраться раз и навсегда», – заявил Слуцкий. Затем он на украинском языке обратился к военным ВСУ с призывом возвращаться по домам.



Другие пункты программы кандидата предлагают перераспределить финансирование между субъектами и списать долги регионам, чтобы поднять уровень жизни людей. Также Слуцкий выдвинул инициативу ввести нулевую ставку налогообложения для семей, чей доход ниже 30 тыс. рублей. Кроме того, глава ЛДПР призывает ввести контроль за ценами на продукты питания, развивать малоэтажную застройку, начать освоение новых территорий, а также выплатить 11 трлн рублей «вкладчикам 1990-х».