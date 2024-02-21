МИД призвал серьезно относиться к заявлениям Украины о ядерном оружии

Представитель МИД Захарова предупредила, что Украина сохранила потенциал для создания ядерного оружия

Tекст: Дарья Григоренко

В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что в феврале 2022 года Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности пригрозил пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия, передает ТАСС.

Она добавила, что Россия убеждена в том, что международное сообщество должно самым серьезным образом относиться к подобным опасным заявлениям. Тем более у Украины, по ее словам, со времен СССР еще сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений.

В понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) поддержал идею вернуть Украине ядерное оружие, отметив, что возвращение Киеву ядерного оружия – единственная опция для выживания страны.

Напомним, Зеленский еще до российской специальной военной операции на Украине заявил о возможности пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия, что и стало одной из причин начала СВО.