У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
В Раде поддержали идею вернуть Украине ядерное оружие
Депутат Рады Гончаренко высказался за возвращение Украине ядерного оружия
Возвращение Украине ядерного оружия– единственная опция для выживания страны, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
По словам депутата, если НАТО не желает дать Украине членство, «значит, надо делать ракеты». Нардеп считает, что Украине не требуется «тысяча» ракет, ей «нужно 20». «Будут санкции? Потерпим. Иного выхода нет», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский еще до российской специальной военной операции на Украине заявил о возможности пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия, что и стало одной из причин начала СВО.