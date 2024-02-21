Хинштейн разъяснил действие закона об ЛГБТ применительно к классической литературе

Хинштейн заявил, что книги Достоевского и другой классики не подпадают под запрет пропаганды ЛГБТ

Tекст: Алексей Дегтярев

Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике «ничто не угрожает» по закону о борьбе с ЛГБТ-пропагандой, заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, на рабочих встречах с участием Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора изучался «черный список» как «набор неких «страхов отрасли», но эти страхи «не подтвердились».

До этого маркетплейс «Мегамаркет» сообщил РИА «Новости», что скрыл со своей витрины книги, входящие в список из более чем 250 наименований, который был разработан в декабре 2022 года по инициативе АКИТ участниками книжного рынка из-за принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

В АКИТ заявили, что список действительно разработали, но он не актуален и не имеет «отношения к реальности».

Ранее Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 900 тыс. рублей издательство «Эксмо» по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.