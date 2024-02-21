  • Новость часаВ зоне СВО вручили награды отличившимся в Авдеевке
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    7 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    7 комментариев
    21 февраля 2024, 08:20 • Новости дня

    В зоне СВО вручили награды отличившимся в Авдеевке

    Минобороны: Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды отличившимся в Авдеевке

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки.

    Замминистра поблагодарил военных за доблесть и мужество, проявленные в бою, передает ТАСС.

    Кроме того, Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой «Центр» и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на Авдеевском направлении.

    Напомним, ранее замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавших в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

    Коментарии (18)
    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    20 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове

    Глава СВР Нарышкин: Угнавший вертолет Ми-8 летчик Кузьминов давно стал моральным трупом

    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего». Тем не менее глава СВР назвал якобы убитого в Испании Кузьминова предателем и преступником, передает РИА «Новости».

    Напомним, Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, накануне испанские и итальянские СМИ написали, что Кузьминов якобы был убит в Испании.

    Коментарии (27)
    20 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    @ wikimedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали большие дроны-октокоптеры для снабжения своего подразделения в Крынках, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.

    «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.

    Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.

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    20 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Шойгу: ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 166 тыс. военных

    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

    Министр рассказал, что фактически у ВСУ больше половины всех «Леопардов» уничтожены, они также потеряли 123 самолета и вертолета, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек.

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    20 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

    СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по району Донецка

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В Telegram-канале СЦКК (ДНР) указано, что в 02.10 по направлению из н. п. Карловка в сторону Куйбышевского района Донецка украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО.

    Ранее сообщалось, что украинские войска во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек.

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    20 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной

    Гаврилов: Комиссар ЕС по обороне, которым может стать Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной

    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России-24».

    Гаврилов, отвечая на вопрос о том, что будет входить в обязанности комиссара по обороне, ответил, что он будет «смотрящим за Украиной», и предположил, что им станет генсек НАТО Йенс Столтенберг, который скоро покинет этот пост, передает ТАСС.

    По словам дипломата, из Украины торопятся сделать невольницу, поэтому Столтенберг лучший кандидат на эту должность, кроме того, его надо куда-то пристроить.

    Кроме того, Гаврилов заявил, что тон Запада по вопросу конфликта вокруг Украины снизится, когда российские войска  будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что впервые в истории Европейского союза необходимо создать пост еврокомиссара по обороне.

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    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 20:09 • Новости дня
    Шойгу рассказал о планах ВСУ пройти через Крынки в Крым
    Шойгу рассказал о планах ВСУ пройти через Крынки в Крым
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство украинской армии намеревалось прорвать российскую оборону в районе Крынок для прохода в сторону Крыма и сосредоточило там четыре бригады, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

    В Крынках намечалось основное место прорыва, там сосредоточили четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ, сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это были «хорошо оснащенные, подготовленные, отдохнувшие соединения», с их помощью планировалось провести этот прорыв и создать плацдарм для продвижения и развертывания сил. Этому продвижению препятствовали силы ВС России, которые сосредоточили в этом районе.

    Также министр заявил во вторник, что освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    20 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский в видеообращении признал, что на Харьковском направлении сложилась тяжелая для вооруженных сил Украины обстановка.

    Так Зеленский прокомментировал свой визит на позиции ВСУ под Харьковом.

    По его словам, ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов, передает RT.

    Он также указал на нехватку вооружения у ВСУ и задержку военной помощи от Запада.

    Ранее Зеленский побывал на передовых позициях в Авдеевке.

    Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине

    Политолог Шеслер: «Убийство» перебежчика Кузьминова – это постановка западных или украинских спецслужб

    Политолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Сообщения об убийстве перебежчика Кузьминова наводят на мысль, что это инсценировка. Украине выгодно спрятать предателя от российских правоохранителей. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Испании нашли тело, предположительно принадлежащее летчику-предателю Максиму Кузьминову.

    «Я допускаю, что убийство перебежчика Кузьминова – это постановка, за которой стоят западные или украинские спецслужбы. Это могло потребоваться для сокрытия предателя от российских правоохранительных органов», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Дело в том, что Кузьминов может понадобиться Украине для того, чтобы через него попробовать выйти на других наших летчиков и также склонить их к предательству. Кроме того, операция по имитации убийства и смене личности будет стоить дешевле, чем охрана», – подчеркивает она.

    «Тем не менее не исключено, что его реально могли попытаться устранить. Если Украина получила от Кузьминова все, что могла, то он больше не нужен Киеву. Зачем тратить деньги на содержание перебежчика, когда выгоднее его просто ликвидировать?» – риторически задается вопросом спикер.

    «Кроме того, убийство летчика помогло бы Киеву скрыть информацию, которой он владел – место допроса, а также люди на Украине и Западе, которые курировали этот процесс. В случае если Москва сможет поймать предателя, все эти данные окажутся у нас, и в офисе Зеленского этого могут опасаться», – заключила Шеслер.

    Ранее в Испании было найдено тело предположительно летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину в прошлом году. Сообщается, что его застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    Власти Испании сначала не могли подтвердить смерть Кузьминова. Сотрудница Гражданской гвардии, комментируя сообщения об этом убийстве, отметила, что на данный момент у Мадрида нет подтверждения этой информации. Позднее правоохранительные органы страны отметили, что несмотря на все несостыковки, найденное тело могло принадлежать перебежчику. В МВД заявили, что первоначально личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Максима Кузьминова. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов отметил, что власти предлагали перебежчику остаться на Украине. В таком случае, по мнению Данилова, летчик был бы защищен от потенциальных угроз.

    Испанское агентство EFE сообщает, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, что хотя документы, найденные на теле в Вильяхойосе, не принадлежат 33-летнему гражданину Украины, на самом деле был убит именно Кузьминов. При этом представители гражданской гвардии Испании сначала не смогли подтвердить факт смерти летчика, а позднее допустили, что тело действительно принадлежит Кузьминову.

    Газета The Guardian уже сообщает, что если факт смерти летчика подтвердится, то виновата в убийстве будет Россия. Кроме того, издание проводит параллели со кончиной Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), Александра Литвиненко, а также отравлением Сергея Скрипаля.

    Напомним, в августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что украл вертолет для вооруженных сил Украины. На борту машины, помимо перебежчика, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    20 февраля 2024, 18:02 • Новости дня
    Представитель ГУР обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев

    Представитель ГУР Украины Юсов обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев

    Представитель ГУР обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские фермеры, высыпающие украинское зерно в знак несогласия с решением Еврокомиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной, «оправдывают геноцид» против украинского народа, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов.

    «Любое надругательство над зерном и хлебом для народа, пережившего Голодомор, – это сознательное, публичное проявление ксенофобии и оправдание геноцида против украинцев», – написал Юсов в соцсетях.

    Он назвал действия фермеров «отвратительными поступками», которые «допускать и терпеть просто невозможно».

    Ранее сообщалось, что польские фермеры организовали масштабную акцию протеста по всей стране. На пограничном переходе «Медыка – Шегини» митингующие перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно из товарного вагона.

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    20 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    Шойгу: Освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ
    Шойгу: Освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных, сказал министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Он отметил, что, согласно докладу командующего группировкой «Днепр» генерал-полковника Михаила Теплинского, в поселке завершается работа по зачистке, часть военных ВСУ еще сидит в подвалах, передает ТАСС.


    Ранее Шойгу доложил Путину о бегстве ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 09:31 • Новости дня
    Азаров оценил перемены на Украине спустя десять лет после Евромайдана

    Экс-премьер Азаров: Спустя десять лет после Евромайдана Украина деградировала и разрушилась

    Азаров оценил перемены на Украине спустя десять лет после Евромайдана
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    За десять лет, прошедшие с Евромайдана, Украина деградировала и разрушилась, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

    Азаров заявил РИА «Новости», что уровень жизни украинцев сейчас даже сравнивать нельзя с тем, что было в 2013 году. Цены на продукты, по его словам, выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Кроме того, тарифы на ЖКУ выросли от 10 до 15 раз.

    Обещания, которые давали на Евромайдане десять лет назад, не были выполнены, отметил Азаров. Так, Украина не стала членом Евросоюза и не станет им, считает экс-премьер, добавив, что только высококонкурентные экономики могут нормально функционировать в этом объединении.

    Пропаганду на Украине он назвал зомбирующей. Азаров указал, что украинцев убеждают в том, что это не коррупция и воровство виноваты во всех их бедах, а якобы Россия.

    Ранее Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что первым тревожным звонком протестов, начавшихся в Киеве в ноябре 2013 года, стало известие о существовании тренировочных лагерей в Польше, Литве и на Западной Украине, где и готовились боевики Евромайдана.

    Коментарии (3)
    20 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Политолог оценил блокировку польскими фермерами грузовиков с техникой для ВСУ

    Политолог Лизан: Полякам все равно, какие машины блокировать на границе с Украиной

    Политолог оценил блокировку польскими фермерами грузовиков с техникой для ВСУ
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польским фермерам все равно, что везет фура через польско-украинскую границу. Они блокируют проезд любого грузового транспорта. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экономист и политолог Иван Лизан. Ранее польские фермеры заблокировали фуры с военной техникой на границе с Украиной.

    «Раньше поляки выступали против ввоза в Польшу украинского зерна и масличных культур, которые, несмотря на запрет, оседали на местных рынках. Позже к ним присоединились дальнобойщики, которым не нравилось, что украинские водители стали курсировать по дорогам Европейского союза как по своим родным», – говорит экономист и политолог Иван Лизан.

    По его словам, сейчас полякам все равно, какие машины блокировать на границе с Украиной. «Будь то зерно, техника или военную помощь ВСУ – это не имеет значения», – поясняет эксперт. При этом заявления Киева о якобы пророссийской позиции фермеров выглядят абсурдно, отмечает аналитик. «Они решают исключительно свои внутренние проблемы», – акцентировал Лизан и указал, что блокирование военных поставок стало частным случаем.

    «Если бы транзит осуществлялся по линии польского Минобороны, тогда какие-либо трудности вряд ли бы возникли. А если бы фермеры и перекрыли движение, то, думаю, военные не стали бы церемониться и решили бы этот вопрос с помощью ломов и дубинок достаточно быстро», – пояснил Лизан.

    Полонист Станислав Стремидловский в свою очередь считает, что безусловная поддержка Киева, которую ранее оказывали польские власти, уходит в прошлое. Он напомнил, что ранее офис Зеленского писал жалобы в Еврокомиссию с целью разблокировать границу. «Это создает крайне негативный фон для украинских властей. В такой ситуации представить, что кто-то в Варшаве решит активно заступиться за Украину, сыграть на ее стороне, крайне сложно. Не думаю, что такие политики найдутся. Тем более в Польше приближаются очередные выборы в местные органы власти, которые состоятся в апреле», – пояснил Стремидловский.

    «Правительство Дональда Туска, которое отстранило от власти партию «Право и справедливость», хотело бы закрепить свой успех. Роль фермеров в данном случае очень важна, потому что это большой электорат. Фермерская тема настолько активно вошла в оборот, что в Польше, наверное, нет таких сил, которые бы могли ее игнорировать или не пытались на ней играть», – заявил собеседник. 

    Ранее польские фермеры перекрыли движение грузовиков с военной техникой для Украины. Один из волонтеров, который занимается доставкой западных боеприпасов для ВСУ, пожаловался, что фуры стоят на польско-украинской границе уже три дня. В социальных сетях он опубликовал фотографии грузовиков, которые «должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции».

    Владимир Зеленский уже назвал издевательством ситуацию на границе, а Польшу – «помощником России». По его мнению, блокирование КПП на госгранице со стороны польских протестующих вызвано политическими процессами, а не экспортом украинской сельскохозяйственной продукции. В подтверждение своих слов он отметил, что лишь 5% украинского агроэкспорта проходит через границу Польши. Напомним, ранее с критикой в адрес польских фермеров выступил мэр Львова Андрей Садовой. Он назвал тех «пророссийскими провокаторами».

    Реакция Варшавы не заставила себя ждать. В эфире радиостанции Radio Zet польский министр развития и технологий республики Кшиштоф Гетман призвал украинские власти сохранять осторожность в выражении подобных мнений. Он попросил принять во внимание тот факт, что Польша с первых дней конфликта поддерживала Украину.

    Коментарии (16)
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    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

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    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

    Украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Указывается, что противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен. Что стало причиной такой реакции ВСУ и как это связано с тактикой России, избранной при штурме укрепрайона? Подробности

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    Как Россия привела Грузию к необходимости соблюдать «красные линии»

    «Грузия не может позволить себе потерять Россию». Такими словами политологи прогнозируют то, какую политику в отношениях с Москвой может проводить новый грузинский премьер. Тбилиси явно стремится соблюдать ряд ограничений и следовать принципам, успешно примененным российской дипломатией в отношениях с Грузией. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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