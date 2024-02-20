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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    3 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    20 февраля 2024, 21:38 • Новости дня

    Эксперт: Качественную трансформацию России ускорили запущенные два года назад процессы

    Политолог Федорова рассказала о произошедших принципиальных изменениях к лучшему в России

    Эксперт: Качественную трансформацию России ускорили запущенные два года назад процессы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если посмотреть на нынешнюю ситуацию в России, то видны принципиальные изменения к лучшему. Это стало результатом активной работы по достижению суверенитета в экономике, технологиях, промышленности, политике, культуре, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Во вторник президент Владимир Путин рассказал про достижения России и выходе на новый уровень стоящих перед страною задач на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Безусловно, нынешние вызовы создали в России и новые возможности, определив еще более стремительные изменения, улучшения во всех сферах деятельности. За последние 20 лет Россия переживает глубинную качественную трансформацию, которую ускорили процессы, запущенные буквально полтора – два года назад», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований.

    «Если посмотреть на нынешнюю ситуацию в России, то видны принципиальные изменения к лучшему. Это стало результатом активной работы по достижению суверенитета в экономике, технологиях, промышленности, политике, культуре. Возьмем для примера потребрынок. Когда от нас стали уходить западные бренды одежды, у обывателя была некоторая растерянность. Сейчас же появляются новые бренды, магазины. Российские предприниматели воспользовались открытыми окнами возможностей. Логистические цепочки также перестроились», – указала она.

    «Что касается форума АСИ, то известно, что особо ценные идеи будут учтены и в послании президента Федеральному собранию, и в программе развития страны на ближайшую шестилетку. И это отнюдь не декларативная история, а самая что ни на есть реальность. Это далеко не единичный случай, а распространенная практика. При подготовке таких масштабных документов всегда учитываются общественные запросы. Можно сказать, что в этом случае мяч на стороне общества, потому что, если ты не скажешь, то тебя и не услышат», – отметила спикер.

    По ее словам, люди в России на всех уровнях уже привыкли высказывать свое мнение и формулировать запросы к власти и общественным институтам. «У нас много разнообразных кадровых конкурсов, у нас проходят прямые линии с губернаторами и другими региональными руководителями. У нас очень много форматов, где людям предлагается высказывать свое мнение. И потому обращения не пропадают ни на уровне субъектов, ни – тем более – на федеральном уровне», – резюмировала аналитик.


    В вторник президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании четвертого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» НКО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». «Сильные идеи для нового времени именно сегодня – это прямо в точку. Потому что сегодня мы переживаем особое время. И эта новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач для того, чтобы, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития», – сказал глава государства.

    По его словам, Россия, несмотря на вызовы, стремительно развивается и в обеспечении безопасности, и в области экономического суверенитета, и в решении социальных задач. «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России», – добавил Путин.

    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

    «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Григорьева А. И. и Суровикина С. В.», – говорится в указе президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

    Другим пунктом этого документа глава государства включил в набсовет Роскосмоса командующего Космическими войсками, замглавкома ВКС Александра Головко и председателя научно-технического совета – заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрея Тюлина.

    В конце октября генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    20 февраля 2024, 10:11 • Новости дня
    Кремль анонсировал послание Путина Федеральному собранию

    Кремль: Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

    Кремль анонсировал послание Путина Федеральному собранию
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием в четверг, 29 февраля, сообщили в Кремле.

    Анонс опубликован на сайте Кремля.

    В Кремле ранее сообщали, что ведется подготовка к посланию Путина к Федеральному собранию.

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    20 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группы «Ветераны», которые скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу, внесли особый вклад в освобождение Авдеевки, их действия не должны остаться незамеченными, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более трех километров и вышли фактически в тыл противнику. «Прошли свыше трех километров, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.

    Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.

    Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    В Кремле рассказали, почему Путин решил подарить Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

    Песков: Ким Чен Ыну понравился автомобиль Aurus, поэтому ему был сделан такой подарок

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на космодроме Восточный оценил достоинства автомобиля Aurus, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин лично показал северокорейскому лидеру этот автомобиль.

    Ким Чен Ыну, по словам Пескова, машина понравилась, потому и было принято решение сделать ему такой подарок, передает ТАСС.

    Напомним, лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от Путина автомобиль Aurus.

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    20 февраля 2024, 09:11 • Новости дня
    Песков подтвердил сообщение о подарке Путина лидеру КНДР

    Песков: Ким Чен Ын получил в подарок Aurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну был подарен автомобиль Aurus, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сказал об этом РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от президента Владимира Путина автомобиль российского производства.

    Между тем власти Республики Корея раскритиковали Ким Чен Ына за получение подарка от российской стороны. По словам сотрудника министерства объединения Южной Кореи, российский автомобиль Aurus относится к классу люкс, а потому получение подарка, как утверждает южнокорейская сторона, может нарушать резолюции Совбеза ООН, передает ТАСС.

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    20 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    Ким Чен Ын стал первым получившим в подарок от Путина Aurus лидером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

    Автомобилем Aurus также владеет президент Туркмении, однако он был приобретен на коммерческой основе, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер решил подарить северокорейскому коллеге Aurus.

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    20 февраля 2024, 20:16 • Новости дня
    Путин призвал сдаваться оставшихся в Крынках солдат ВСУ
    Путин призвал сдаваться оставшихся в Крынках солдат ВСУ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории освобожденного населенного пункта Крынки могут скрываться несколько украинских бойцов, им предлагают сдаться, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Человека четыре-пять там, может быть, прячутся. Им предлагают сдаться. И те, кто принимают такое решение, их принимают в качестве пленных», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он призвал этих военнослужащих ВСУ сдаваться в плен. «Если кто-то остался – не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен», – заключил Путин.

    В ходе доклада президенту министр обороны также сообщил, что освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    20 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Между тем США начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны. Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, являются очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    20 февраля 2024, 19:25 • Новости дня
    Путин заявил о толерантном отношении к людям нетрадиционной ориентации в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России отсутствуют ограничения для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, главное, чтобы они не продвигали свои взгляды среди детей, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает. Но что касается детей, я уже много раз говорил – детей не трогайте», – сказал глава государства на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали традиционные семейные ценности стратегическим преимуществом России.

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    20 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Путин отметил героизм 25-го полка РХБЗ и 288-й артиллерийской бригады

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригады.

    Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в сообщениях.

    По словам Путина, он убежден, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.

    Президент пожелал составу полка и бригады крепкого здоровья и успехов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейский» 25-му полку РХБЗ и 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригаде.

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    20 февраля 2024, 12:07 • Новости дня
    Телеканалы заложили час на послание Путина Федеральному собранию

    Tекст: Александра Юдина

    Российские телеканалы предварительно заложили один час на трансляцию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает сервис «Рамблер/телепрограмма».

    Так, в сетке вещания таких каналов, как Первый, «Россия-1», НТВ, на послание парламенту заложено время с 12.00 до 13.00, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что послание Путина к Федеральному собранию состоится 29 февраля, уже ведется подготовка к посланию.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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