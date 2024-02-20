Кремль анонсировал послание Путина Федеральному собранию

Минченко оценил перспективы кандидатов в президенты на увеличение поддержки

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Показатели кандидатов второго эшелона находятся в зоне погрешности, многое будет зависеть от их вовлеченности в избирательную гонку. Какие у них есть варианты дополнительного набора электората? Кандидат КПРФ Николай Харитонов ведет очень традиционную для КПРФ кампанию, но при этом без огонька», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Да и сама фигура Харитонов, в общем-то, достаточно серая. Я думаю, что вариант КПРФ – это максимальная мобилизация своих традиционных избирателей без попыток выйти за ее пределы. Харитонову нужно мобилизовать хотя бы ядро партийного электората», – указал собеседник.

«Что касается кандидата ЛДПР Леонида Слуцкого, то он логично сделал ставку на электорат или даже на раскрученный бренд Владимира Жириновского, переживающий перепозиционирование: думали, шут, оказался мудрец, который многое предсказал. Привязка к образу Жириновского работает. Собственно, и агитационная модель сейчас у ЛДПР ровно такая же, как у Жириновского – агитационные автобусы, поездки по регионам и так далее», – пояснил спикер.

«Но я думаю, что проблема ЛДПР в том, что они работают в основном на патриотический электорат, который, по сути, поддерживает в первую очередь самовыдвиженца Путина. И рейтинговая просадка Слуцкого по результатам этой недели, я думаю, связана именно с этим. У всех возникает вопрос: а где «уникальное торговое» предложение Слуцкого?» – отметил эксперт.

«Сейчас патриотические избиратели консолидируются вокруг фигуры кандидата Путина. Я думаю, что эта консолидация может быть продолжена, в том числе после военных успехов в ходе СВО и взятия Авдеевки. И Путин, на мой взгляд, может набрать более 80%. Это вполне реалистичный сценарий. Тут и патриотическая составляющая, и понимание избирателей, что во время такого масштабного противостояния нет смысла менять Верховного главнокомандующего», – добавил аналитик.

«Кандидат партии «Новые люди» Владислав Даванков целенаправленно работает с молодежью, с жителями крупных городов, со средним классом. Эта его обаятельная кампания с элементами хайпа, вирусности, со ставкой именно на личность самого молодого кандидата дает свои результаты. Хотя, я думаю, пока это все в пределах статистической погрешности. Недельная волатильность пока ни о чем не говорит. Даванкову надо работать на повышение узнаваемости фамилии и партии», – считает спикер.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали результаты социологических вопросов по теме предстоящих выборов президента России.

Опрос ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте компании, показал рост уровня информированности граждан о предстоящих выборах: 82% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения (+ 1 п. п. за неделю), 4% – только год. Намерение принять участие в выборах выразили 63% опрошенных (+1 п. п. за неделю), 14% ответили, что скорее примут участие.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Путина заявили 79% электорально активных россиян (+4 п. п. за неделю), за Даванкова – 4% (-1 п. п. за неделю), Харитонова – 4%, Слуцкого – 2% (-2 п. п. за неделю).

Между тем 74% респондентов ФОМ дали правильный ответ на вопрос, когда пройдут выборы президента России, следует из сообщения на сайте Фонда. Неправильный ответ дали 4%, 17% участников опроса с ответом затруднились. Участвовать в выборах намерены 83%, из них 57% совершенно точно планируют участвовать. Не планируют участвовать в выборах 13% опрошенных.

За Путина готовы проголосовать 74% опрошенных. Из тех, кто намерен принять участие в выборах, за его кандидатуру высказались 81%. За Харитонова готовы отдать голос 3% респондентов, за Слуцкого – 3%, за Даванкова – 2%.

Опрос ВЦИОМ проводился 15 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. В поквартирном опросе ФОМ, который проводился с 9 по 11 февраля, приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 субъектов России.