Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
Эквадор отказался отправлять вооружение Украине
Эквадор не будет отправлять вооружение Украине как участвующей в конфликте стране, заявила министр иностранных дел страны Габриэла Соммерфелд на заседании комиссии парламента.
По ее словам, президент Эквадора Даниэль Нобоа дал указание не отправлять военную технику в страну, которая участвует в международном вооруженном конфликте, сообщает ТАСС. По словам Соммерфелд, Эквадор выступает за «мирное решение конфликтов».
Ранее посол России Владимир Спринчан после встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа сообщил, что Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники в США.
31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».
При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику. Она напомнила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне.