Эксперт исключил проблемы у владельца картины Айвазовского из-за Украины

Эксперт исключил возможные проблемы у владельца картины Айвазовского из-за Украины

Tекст: Вера Басилая

Полотно Ивана Айвазовского с видами на Константинополь, выставленное на торгах, было куплено в 2008 году в Швеции на аукционе Stockholms Auktionsverk. Картина написана в 1878 году.

Вторая «Лунная ночь» Айвазовского представляет собой вид Черного моря у Крымского побережья в районе Феодосии и датируется 1882 годом, она хранилась в Симферопольском художественном музее.

Подстаницкий заявил, что у Украины, которая предъявляет странные обвинения в воровстве картины, нет никаких доказательств. Эксперт отметил, что картину продали по довольно хорошей цене – 92 млн рублей, хотя надеялись ее продать за 100 млн рублей, передает ТАСС.

Искусствовед, арт-блогер Софья Багдасарова назвала комичной ситуацию с претензиями Украины в незаконной продаже картины. По ее словам, ту Айвазовского гигантское количество картин, а несколько десятков называются «Лунная ночь». Багдасрова объяснила, что после того, как Крым воссоединился с Россией, Украина автоматически объявила все экспонаты крымских музеев украденными, заявила их в розыск и подала в базу Интерпола. «Лунная ночь» Симферопольского музея тоже в розыске.

Как отметил искусствовед, специалист Третьяковской галереи Кирилл Светляков, российский музей никогда бы не пошел на реализацию на аукционе вещей из музейных фондов.

Ранее в аукционном холдинге заявили, что заявления бывшего заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова о том, что в России выставили на аукцион украденную картину Айвазовского «Лунная ночь», не соответствуют действительности.

Картина «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, написанная в 1878 году, была продана на аукционе 18 февраля за 92 млн рублей.