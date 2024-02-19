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Эксперт исключил проблемы у владельца картины Айвазовского из-за Украины
Эксперт исключил возможные проблемы у владельца картины Айвазовского из-за Украины
Претензии Украины не создадут проблем новому владельцу картины «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, купившему полотно на торгах Московского аукционного дома, заявил историк искусства, сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.
Полотно Ивана Айвазовского с видами на Константинополь, выставленное на торгах, было куплено в 2008 году в Швеции на аукционе Stockholms Auktionsverk. Картина написана в 1878 году.
Вторая «Лунная ночь» Айвазовского представляет собой вид Черного моря у Крымского побережья в районе Феодосии и датируется 1882 годом, она хранилась в Симферопольском художественном музее.
Подстаницкий заявил, что у Украины, которая предъявляет странные обвинения в воровстве картины, нет никаких доказательств. Эксперт отметил, что картину продали по довольно хорошей цене – 92 млн рублей, хотя надеялись ее продать за 100 млн рублей, передает ТАСС.
Искусствовед, арт-блогер Софья Багдасарова назвала комичной ситуацию с претензиями Украины в незаконной продаже картины. По ее словам, ту Айвазовского гигантское количество картин, а несколько десятков называются «Лунная ночь». Багдасрова объяснила, что после того, как Крым воссоединился с Россией, Украина автоматически объявила все экспонаты крымских музеев украденными, заявила их в розыск и подала в базу Интерпола. «Лунная ночь» Симферопольского музея тоже в розыске.
Как отметил искусствовед, специалист Третьяковской галереи Кирилл Светляков, российский музей никогда бы не пошел на реализацию на аукционе вещей из музейных фондов.
Ранее в аукционном холдинге заявили, что заявления бывшего заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова о том, что в России выставили на аукцион украденную картину Айвазовского «Лунная ночь», не соответствуют действительности.
Картина «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, написанная в 1878 году, была продана на аукционе 18 февраля за 92 млн рублей.