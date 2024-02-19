На «Разговорах о важном» поговорили о Дне защитника Отечества

На уроке слушателям объяснялось, что День защитника Отечества – это всенародный праздник, который воплощает чувства уважения наших граждан к своим защитникам, гордости за всех, кто служил и служит в армии и на флоте, признание их заслуг перед Родиной в отстаивании ее национальных интересов, суверенитета и независимости.

В рамках занятия из цикла встреч «Разговоры о важном» школьники и студенты страны поговорили о роли Вооруженных сил с в сохранении мира, узнали о музеях вооруженных сил и побеседовали с Соловьевым.

Капитан Соловьев ответил на вопросы школьников и студентов, а также рассказал, что значит защищать Отечество, почему некоторые посвящают всю жизнь защите Отечества, какими качествами обладает настоящий защитник Отечества и на какие предметы стоит делать упор настоящим защитникам Отечества.

Особое внимание в ходе занятий было уделено всероссийской акции «Письмо солдату». Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, рассказали, что из школьной акция превратилась во всенародную. Некоторые послания похожи на сочинения, в других – несколько строчек или просто рисунок.