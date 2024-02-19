В британских школах ввели полный запрет на мобильные телефоны

Times: Руководство школ Британии вводит полный запрет на мобильные телефоны

Tекст: Александра Юдина

По информации газеты, директорам школ Англии поручено запретить на уроках мобильные телефоны для сведения к минимуму беспорядков и улучшения поведения в классах, передает РИА «Новости».

При этом нарушившим запрет ученикам будет грозить оставление после уроков и конфискация телефона на некоторый срок.

Отмечается, что учителям будет позволено обыскивать рюкзаки и при этом они будут защищены от судебных исков со стороны родителей в случае потери или повреждения конфискованных устройств.

Уточняется, что руководство школы может выбрать один из четырех вариантов запрета. Самый простой включает в себя полный запрет на использование телефонов на территории школы, второй и третий варианты включают в себя сдачу телефонов персоналу или оставление их в специальных шкафчиках на время занятий.

Четвертый же подход разрешает держать свои телефоны при себе, но только при «строгом условии, что ими не будут пользоваться, не увидят и не услышат».

В декабре прошлого года в России был подписан закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.