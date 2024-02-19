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    У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    6 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    44 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    19 февраля 2024, 08:21 • Новости дня

    Нефть подешевела в пределах 1%

    Мировые цены на нефть снизились в пределах 1% после роста ранее

    Мировые цены на нефть в понедельник опустились более чем на 0,7% после двух недель роста подряд: инвесторы продолжают оценивать риски на Ближнем Востоке и фактор предложения.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.55 мск снизилась на 0,74%, достигнув 82,85 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,75%, до 77,87 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим., что по итогам прошлой недели стоимость  Brent выросла примерно на 1,6%, а WTI – на 3,1%, и это стало второй неделей роста котировок подряд. В итоге за две недели нефть соответственно  подорожала на 8% и 9,6%.

    «Чтобы на рынках сохранялась премия к цене на нефть от напряженности на Ближнем Востоке, надо, чтобы физические поставки были нарушены», – цитирует Bloomberg аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара. По его мнению, на фоне усиливающихся опасений по поводу предложения нефти стоимость Brent в ближайшие недели может растерять рост.

    18 февраля 2024, 13:53 • Новости дня
    ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО

    Кимаковский: ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО, включая Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские Patriot, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО как советских образцов, так и несколько расчетов американских Patriot, передает ТАСС.

    Он уточнил, что украинские войска продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от города.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией

    Маск: Чем дольше идет конфликт на Украине, тем лучше для России

    Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией
    @ Jeff Kowalsky/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт, так прокомментировал американский предприниматель Илон Маск взятие Авдеевки российскими войсками.

    Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), комментируя пост миллиардера Дэвида Сакса о том, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают, отметил, что чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России, передает РИА «Новости».

    «Так что это не «патовая ситуация». Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти и появится новый нарратив», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом

    Медведев заявил, что Россия ударит по Лондону и Вашингтону в случае войны с Западом

    Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Он предупредил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к применению всего стратегического арсенала по крупным западным городам и «иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады».

    «Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины – герои!» – заявил Медведев.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    18 февраля 2024, 13:07 • Новости дня
    Командир бригады морской пехоты Магомеджанов умер от боевых ранений
    Командир бригады морской пехоты Магомеджанов умер от боевых ранений
    @ t.me/op_rd7

    Tекст: Дарья Григоренко

    В госпитале Севастополя от полученных в ходе боев ранений скончался командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов, сообщили в Общественной палате Дагестана.

    Как указали в Telegram-канале Общественной палаты, 14 февраля в зоне спецоперации произошла очередная трагедия. Отмечается, что в госпитале города Севастополя от ранений умер уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов.

    В ОП сообщили, что на СВО он занимал должность замкомандующего 18-й армии. Общественная палата Республики Дагестан выразила семье искренние соболезнования. «Светлая память о нашем храбром земляке, беззаветно исполнявшем свой служебный долг, будет вечно храниться в сердцах поколений. Для всех соотечественников Магомедали Камильевич навсегда останется примером верности Родине и присяге», – говорится в сообщении.

    Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале также рассказал о прощании с Магомеджановым. Он отметил, что полковник погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для него четвертой и, к сожалению, последней.

    Меликов подчеркнул, что Магомеджанов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища. По его словам, в сложные для Кавказа годы он служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно указом президента РФ Владимира Путина присвоено почетное наименование «гвардейской». Магомеджанов позже выполнял боевые задачи на территории Сирии, уточнил он.

    Глава региона рассказал, что Магомеджанов берег каждого из своих ребят и даже своей смертью спас жизни многим, а сам же всегда был на переднем крае. Меликов назвал его мужественным, принципиальным человеком, настоящим патриотом, посвятившим жизнь служению Отечеству.

    «То, что он пользовался огромным уважением в военной среде, подтверждает и то, что его из зоны СВО в последний путь на Родину сопровождали сослуживцы, представители высшего офицерского состава, которые учились у него и продолжат его дело. Проститься с нашим отважным земляком приехали представители парламента, правительства, Общественной палаты, близкие, друзья, земляки», – пояснил Меликов.

    Глава республики также принес свои искренние соболезнования родным и близким Магомедали Камильевича. «В этом горе вы не одни, мы всегда будем рядом», – заключил он.

    Ранее Меликов сообщил, что уроженец Дагестана, гвардии лейтенант, командир роты Темирлан Абуталимов удостоен звания Героя России по решению президента Владимира Путина.

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    18 февраля 2024, 12:28 • Новости дня
    Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание одного цветка

    Гаврилов: Выращивание ипомеи трехцветной грозит лишением свободы до двух лет

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание одного цветка
    @ R. Koenig/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выращивание ипомеи трехцветной грозит садоводам уголовной ответственностью, рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

    По его словам, теперь нельзя выращивать на земельном участке популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, поскольку в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества, передает РИА «Новости».

    Гаврилов добавил, что если количество этого растения на участке превышает 100 вьюнов, то это будет квалифицироваться как преступление, за которое может грозить до двух лет лишения свободы. При этом ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

    Депутат отметил, что это растение очень быстро размножается, оно очень похоже на полевой вьюнок и растет всюду как сорняк.

    Кроме того, он назвал дельфиниумы и рододендроны и ядовитыми цветами.

    Ранее правительство России установило сорта мака и конопли, которые можно выращивать на территории страны для использования в медицинских и промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических и психотропных веществ.

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    18 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    @ Tobias Hase/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трех месяцев, необходимо нарастить помощь Киеву, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации. Он также отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, передает ТАСС.

    Ранее глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что если  Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.

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    18 февраля 2024, 15:39 • Новости дня
    Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского
    Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы точными ударами нанесли поражение живой силе и технике, пытающихся спастись бегством из Авдеевки еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского, следует из сообщения Министерства обороны России.

    На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих.

    В Минобороны отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Путин поздравил российских военных с освобождением города.

    Между тем в Кремле сообщили, что наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах.

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    18 февраля 2024, 10:30 • Новости дня
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти, заявил российский лидер Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону.

    Как указал глава государства, и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России «все, что происходит на украинском направлении», передает ТАСС.

    По мнению Путина, для Запада это улучшение своего тактического положения, а для России – это судьба, это вопрос жизни и смерти. «Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», – подчеркнул он.

    Российский лидер, отвечая на вопрос, воспримут ли в западном сообществе эту часть беседы, отметил, что американской аудитории будет непросто понять «историческую часть» его интервью Карлсону. «Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев», – уточнил президент.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американское общество живет в полной информационной блокаде, на это указывает прозрение, которое наступило после интервью Карлсону.

    В минувшее воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что историческая часть интервью Путина Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует.

    Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Карлсону.

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    18 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    ВС России зашли в Работино Запорожской области

    Военкор Пегов: ВС России зашли в Работино Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону вооруженных сил Украины, зашли в Работино Запорожской области и ведут бои в населенном пункте, сообщает военкор Семен Пегов.

    Пегов в своем Telegram-канале рассказал, что первые группы российских военных смогли «зацепиться за окраины» населенного пункта еще накануне. Однако, как пояснил военкор, для развития успеха требовалось дождаться удара российских сил со стороны Вербового, «что сегодня и произошло».

    Напомним, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации боев на запорожской линии фронта. Он рассказал, что войскам России удалось выбить украинские силы из четырех опорных пунктов у Работино. До этого российскими войсками были заняты опорные пункты ВСУ у Вербового.

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    18 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Сальдо заявил о деградации украинцев

    Сальдо: Украинский народ сильно изменился из-за пропаганды Киева

    Сальдо заявил о деградации украинцев
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, на Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды и это касается не только политических убеждений, или распространения русофобии, массы людей просто морально деградировали, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что нельзя поддерживать несусветную ложь, предаваться тотальной ненависти и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в скором времени мир станет свидетелем развала Украины, ее будущее без России печально.

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    18 февраля 2024, 13:56 • Новости дня
    Дания решила пожертвовать Украине всю артиллерию
    Дания решила пожертвовать Украине всю артиллерию
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания отдаст Украине всю свою артиллерию, так как она не нужна королевству, сообщила датский премьер Метте Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    По ее словам, Дания решила пожертвовать всю свою артиллерию, пишут «Известия». Фредериксен напомнила также, что на складах Европы есть еще и боеприпасы.

    По ее мнению, поддержку Киева необходимо осуществлять из уже имеющихся вооружений, а не делать основной упор на производство.

    Фредериксен добавила, что это не только вопрос производства, потому что у стран ЕС есть оружие, боеприпасы и ПВО, которые им в данный момент не нужны и нужно поставить их на Украину.

    Напомним, в январе в минобороны Дании сообщили, что передача страной Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода.

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    18 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки

    Песков: Российским войскам понадобилось несколько часов для начала зачистки Авдеевки

    В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин трижды в течение 17 февраля выслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как указал Песков, 17 февраля в четыре утра Шойгу и Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению, уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента. Тогда, по его словам, Шойгу и Герасимов доложили, что «операция фактически завершена», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь добавил, что в тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. «Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», – сообщил он.

    Уже во второй половине дня Шойгу и Герасимов, как отметил Песков, доложили президенту о том, что «операция полностью завершена, наши войска полностью взяли под контроль город».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

    Позже глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.

    Коментарии (11)
    18 февраля 2024, 09:36 • Новости дня
    Стало известно об активизации боев на запорожской линии фронта

    Рогов заявил об активизации боев на запорожской линии фронта

    Стало известно об активизации боев на запорожской линии фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на запорожской линии фронта.

    По его словам, за последние дни возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта, инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, приоритетным направлением на этом участке фронта является Ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое.

    Он подчеркнул, что российские артиллерия, РСЗО, ТОС «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области.

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    18 февраля 2024, 14:05 • Новости дня
    Путину доложили о продолжении наступления российских сил в районе Авдеевки
    Путину доложили о продолжении наступления российских сил в районе Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что «наступательные действия ВС России продолжаются». Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, передает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские Patriot.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

    Коментарии (13)
    18 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Российские войска заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные за сутки заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино

    Российские войска заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные за сутки заняли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов уточнил, что операция по взятию опорных пунктов украинской армии в районе Работино длилась в течение дня в субботу и ночью в воскресенье, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области.

    Коментарии (13)
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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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