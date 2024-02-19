У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.6 комментариев
Нефть подешевела в пределах 1%
Мировые цены на нефть снизились в пределах 1% после роста ранее
Мировые цены на нефть в понедельник опустились более чем на 0,7% после двух недель роста подряд: инвесторы продолжают оценивать риски на Ближнем Востоке и фактор предложения.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.55 мск снизилась на 0,74%, достигнув 82,85 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,75%, до 77,87 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим., что по итогам прошлой недели стоимость Brent выросла примерно на 1,6%, а WTI – на 3,1%, и это стало второй неделей роста котировок подряд. В итоге за две недели нефть соответственно подорожала на 8% и 9,6%.
«Чтобы на рынках сохранялась премия к цене на нефть от напряженности на Ближнем Востоке, надо, чтобы физические поставки были нарушены», – цитирует Bloomberg аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара. По его мнению, на фоне усиливающихся опасений по поводу предложения нефти стоимость Brent в ближайшие недели может растерять рост.