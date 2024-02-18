В Тбилиси назвали скандалом призыв главы МИД Польши помиловать Саакашвили

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это как минимум дипломатический скандал», – заявил Сарджвеладзе телекомпании «Имеди», комментируя обращение Сикорского к президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

По его словам, к этому скандалу привело и то, что президент отправилась в очередную заграничную поездку без согласия правительства.

Михаил Сарджвеладзе призвал «чтить суверенитет и верховенство закона Грузии».

Напомним, Сикорский обратился к президенту Грузии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

О том, что заявление Сикорского создает «определенные дипломатические неприятности» заявила и председатель парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. По ее словам, получается, что президент Грузии «вовлекается в игры вокруг освобождения Саакашвили».

«Подобные заявления создают проблемы Грузии», – сказала она.

Между тем, сторонники Саакашвили уже заявили, что власти страны должны прислушаться к Сикорскому.