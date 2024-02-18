У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
В Тбилиси назвали скандалом призыв главы МИД Польши помиловать Саакашвили
Председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе назвал «дипломатическим скандалом» призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского помиловать гражданина Украины, бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это как минимум дипломатический скандал», – заявил Сарджвеладзе телекомпании «Имеди», комментируя обращение Сикорского к президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, к этому скандалу привело и то, что президент отправилась в очередную заграничную поездку без согласия правительства.
Михаил Сарджвеладзе призвал «чтить суверенитет и верховенство закона Грузии».
Напомним, Сикорский обратился к президенту Грузии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
О том, что заявление Сикорского создает «определенные дипломатические неприятности» заявила и председатель парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. По ее словам, получается, что президент Грузии «вовлекается в игры вокруг освобождения Саакашвили».
«Подобные заявления создают проблемы Грузии», – сказала она.
Между тем, сторонники Саакашвили уже заявили, что власти страны должны прислушаться к Сикорскому.