У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.2 комментария
Глава МИД Польши предложил президенту Грузии помиловать Саакашвили
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил президенту Грузии Саломе Зурабишвили рассмотреть возможность помилования осужденного на шесть лет экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Сикорский в Мюнхене на конференции по безопасности, которую Зурабишвили посещает без разрешения правительства Грузии, сказал, что президент Грузии «могла бы нести вклад в освобождение Саакашвили, и это приветствовали бы те, кто хотят для Грузии хорошего».
Он заявил, что для многих Саакашвили является «символом модернизации Грузии». При этом глава МИД Польши отметил, что «уважает верховенство закона Грузии».
В связи с этим депутат от лояльного властям Грузии движения «Сила народа», бывший Народный защитник Созар Субари назвал Зурабишвили «иностранным агентом» и отметил, что освобождения Саакашвили от нее добиваются ее «хозяева».
По словам депутата, эти «хозяева» рассчитывают на возвращение во власть в Грузии партии Саакашвили, что вызовет вовлечение страны в войну.
Тем временем «Единое национальное движение» с 16 февраля до 1 марта в масштабах всей Грузии проводит кампанию по сбору подписей граждан за помилование Саакашвили.
Представитель Саакашвили София Джапаридзе сказала, что эти подписи 1 марта передадут президенту Саломе Зурабишвили, чтобы та приняла «историческое решение» и помиловала бывшего президента, нелегально пробравшегося на родину из Украины осенью 2021 года и арестованного за коррупцию и превышение полномочий.
Сам Саакашвили то говорит, что хочет вернуться на Украину и помогать президенту этой страны Владимиру Зеленскому, то сообщает, что примет участие в выборах в парламент Грузии в октябре 2024 года, на что при этом не имеет права как иностранный гражданин.
Напомним, экс-президент Грузии в мае 2022 года был помещен в клинику в Тбилиси и регулярно выступает оттуда с антиправительственными заявлениями и принимает там посетителей.