Глава МИД Польши предложил президенту Грузии помиловать Саакашвили

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Сикорский в Мюнхене на конференции по безопасности, которую Зурабишвили посещает без разрешения правительства Грузии, сказал, что президент Грузии «могла бы нести вклад в освобождение Саакашвили, и это приветствовали бы те, кто хотят для Грузии хорошего».

Он заявил, что для многих Саакашвили является «символом модернизации Грузии». При этом глава МИД Польши отметил, что «уважает верховенство закона Грузии».

В связи с этим депутат от лояльного властям Грузии движения «Сила народа», бывший Народный защитник Созар Субари назвал Зурабишвили «иностранным агентом» и отметил, что освобождения Саакашвили от нее добиваются ее «хозяева».

По словам депутата, эти «хозяева» рассчитывают на возвращение во власть в Грузии партии Саакашвили, что вызовет вовлечение страны в войну.

Тем временем «Единое национальное движение» с 16 февраля до 1 марта в масштабах всей Грузии проводит кампанию по сбору подписей граждан за помилование Саакашвили.

Представитель Саакашвили София Джапаридзе сказала, что эти подписи 1 марта передадут президенту Саломе Зурабишвили, чтобы та приняла «историческое решение» и помиловала бывшего президента, нелегально пробравшегося на родину из Украины осенью 2021 года и арестованного за коррупцию и превышение полномочий.

Сам Саакашвили то говорит, что хочет вернуться на Украину и помогать президенту этой страны Владимиру Зеленскому, то сообщает, что примет участие в выборах в парламент Грузии в октябре 2024 года, на что при этом не имеет права как иностранный гражданин.

Напомним, экс-президент Грузии в мае 2022 года был помещен в клинику в Тбилиси и регулярно выступает оттуда с антиправительственными заявлениями и принимает там посетителей.