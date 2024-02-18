На выставке «Россия» назвали число построенных школ и детсадов в России с 2019 года

На выставке «Россия» назвали число построенных школ и детсадов в России за четыре года

Голикова отметила, что в Год семьи особенно важно помнить о том, как взаимосвязаны школа и семья в жизни ребенка.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о развитии образовательной инфраструктуры России. По его словам, огромный вклад в развитии отечественного образования сыграли национальный проект «Образование» и профильные государственные программы. Больше 1 500 школ и 1 600 детских садов построено в России с 2019 года .

«То, что сделано за последние годы в нашей стране, кардинально поменяло систему образования: обновилась инфраструктура, выросло качество образования, в школы вернулось воспитание. Нашим образованием интересуются в других странах. Все это – большая совместная работа», – сказал министр.

Кравцов и Татьяна Голикова отметили регионы нашей страны, в которых особенно быстро и эффективно создается современная образовательная инфраструктура.