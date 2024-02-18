У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
На выставке «Россия» назвали число построенных школ и детсадов в России с 2019 года
На выставке «Россия» назвали число построенных школ и детсадов в России за четыре года
На сессии «Разговоры о важном: сфера образования» в рамках Дня образования на выставке «Россия» вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов отметили, что 1 500 школ и 1 600 детских садов построено в России с 2019 года.
Голикова отметила, что в Год семьи особенно важно помнить о том, как взаимосвязаны школа и семья в жизни ребенка.
Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о развитии образовательной инфраструктуры России. По его словам, огромный вклад в развитии отечественного образования сыграли национальный проект «Образование» и профильные государственные программы. Больше 1 500 школ и 1 600 детских садов построено в России с 2019 года .
«То, что сделано за последние годы в нашей стране, кардинально поменяло систему образования: обновилась инфраструктура, выросло качество образования, в школы вернулось воспитание. Нашим образованием интересуются в других странах. Все это – большая совместная работа», – сказал министр.
Кравцов и Татьяна Голикова отметили регионы нашей страны, в которых особенно быстро и эффективно создается современная образовательная инфраструктура.