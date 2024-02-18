  • Новость часаШойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
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    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    40 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    18 февраля 2024, 03:05 • Новости дня

    Льдину с рыбаками оторвало от берега в Сахалинской области

    На льдине от берега унесло 14 рыбаков в Сахалинской области

    Tекст: Антон Антонов

    На оторвавшейся льдине в районе села Стародубское от берега унесло, по предварительным данным, 14 рыбаков, сообщил главк МЧС по Сахалинской области.

    На помощь рыбакам направились трое спасателей с лодкой и снегоходом, двое сотрудников ГИМС Долинского района со снегоходом и пятеро членов поисково-спасательного отряда МЧС на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой, сообщил главк в Telegram.


    17 февраля 2024, 18:29 • Новости дня
    Военкоры оценили взятие Авдеевки

    Военкоры и эксперты оценили взятие Авдеевки

    Военкоры оценили взятие Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась реакция российских военкоров и блогеров на взятие Авдеевки: они объяснили, как ВС России удалось прорвать оборону.

    Так, Сергей Колесников в своем Telegram-канале подчеркнул, что «это не гребень Сырский (главком ВСУ Александр) «вывел ВСУ» из Авдеевки. Это наши войска, ценой неимоверных усилий прорвали оборону, взяли город в клещи, перерезали пути снабжения – после чего посыпался фронт на этом участке».

    Военкор Евгений Поддубный пишет, что успех Армии России в последние сутки уже позволяет подводить промежуточные итоги операции по освобождению Авдеевки и уничтожению одного из наиболее мощного укрепленного района противника на всей линии боевого соприкосновения. «Наше командование полностью переиграло западных военных кураторов киевского режима и украинских генералов. А наши солдаты и офицеры растоптали подразделения армии трусов и детоубийц», – подчеркнул он.

    Военкор Александр Коц указал, что события в Авдеевке – ответ тем, кто спрашивает: «А как мы будем прорывать подготовленную оборону ВСУ? Мы же столкнемся с тем же, с чем они летом в Запорожье. Это же тупик». По его словам, в Авдеевке продемонстрировали выход из тупика. «Конечно, все прошло не так просто. И наши силы понесли потери. И эта победа не состоялась бы без самоотверженности наших бойцов, без участия спецназа и разведчиков, без постоянного наблюдения с воздуха и без соответствующего планирования», – подчеркнул он.

    Политолог Павел Данилин считает взятие Авдеевки еще одним подтверждением того, что цели СВО будут достигнуты. «Наш флаг над Авдеевкой. Завод Коксохим. Горжусь нашими бойцами. Так держать!», – отметил он.

    Его коллега политолог Алексей Мартынов заявил, что успехи российских войск принесут мир населению региона. «Сегодня над Авдеевкой подняты Российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, Нашей земли становится больше. Это справедливо и главное, что сюда, где поднят российский флаг придет мир. Людям важен мир. Важно просто жить», – подчеркнул Мартынов

    Писатель и журналист Марина Юденич сравнила объявление Сырского о сдаче Авдеевки с событиями 17 февраля 1944 года. «17 февраля  1944. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов полностью разгромили корсунь-шевченскую группировку Вермахта, одержав абсолютную победу в операции, которая стала частью стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине. Для тех, кто плохо учил историю, жизнь повторяет ее снова и снова», – написала она.

    Сегодня над Авдеевкой подняты Российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, Нашей земли становится больше. Это справедливо и главное, что сюда, где поднят российский флаг придет мир. Людям важен мир. Важно просто жить.

    Telegram-канал Пул N3 сыронизировал на тему вывода войск ВСУ из Авдеевки.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» выделили основное из выводов американского «Института изучения войны», которые свидетельствуют об успехах российской армии на линии Купянск-Сватово-Кременная и в районе Артемовска.

    Вместе с тем, в WarGonzo пишет, что несмотря на заявления Сырского, ВСУ продолжают попытки вырваться из города по немногочисленным оставшимся путям отхода, а часть личного состава остается на территории города, в частности на Коксохиме.

    Авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber также сообщают что под Авдеевку ВСУ стаскивали ПВО со всей Украины.

    Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» сочли запоздалым решение Сырского выйти из Авдеевки. Канал пишет, что отдельные позиции противника все же попали в локальные окружения и вынуждены либо пробиваться с тяжелыми потерями, либо попадать в плен.

    В Telegram-канале «Сварщики» указывается, что в Авдеевке находится большое количество украинских военнослужащих, которые не смогли прорвать окружение и отступить. Они создают очаги сопротивления. Так, например, обстоит дело с коксохимическим заводом, в подвалах которого, по аналогии с Азосталью, закрепились бойцы ВСУ. «Ну а нашим бойцам сейчас важно другое – не дать разрозненным группам противника а городе опомниться и занять устойчивую оборону», – пишет канал.

    Коментарии (17)
    17 февраля 2024, 13:30 • Новости дня
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили авиационную технику на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил спецопераций ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за последние сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

    Также за последние сутки уничтожены 47 украинских беспилотников возле Кременной, Золотаревки, Кармазиновки Луганской народной республики (ЛНР), Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Работино и Новоукраинского Запорожской области.

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотников, 469 ЗРК, 15076 танков и других бронемашин, 1222 боевые машины РСЗО, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.

    Коментарии (13)
    17 февраля 2024, 10:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска за сутки во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, попытки вывести войска из-под Донецка без потерь для Киева не прошли, передает ТАСС.

    Он уточнил, что часть украинской группировки под Донецком по-прежнему остается под огнем.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки.

    Коментарии (31)
    17 февраля 2024, 12:46 • Новости дня
    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки

    Захарова прокомментировала заявление Зеленского об отводе войск из Авдеевки

    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об отводе войск из Авдеевки, объяснила это решение Киева.

    По ее словам, причиной стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение воевать только против мирных граждан.

    «ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – написала она в Telegram-канале.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Позже Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступили, чтобы не попасть в окружение.


    Коментарии (46)
    17 февраля 2024, 16:36 • Новости дня
    В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

    Генерал ВСУ Тарнавский сообщил о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

    В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть украинских военнослужащих попали в плен во время отступления из Авдеевки, несмотря на то, что выход войск осуществлялся в соответствии с планом, сообщил командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский.

    Тарнавский отметил, что при разработке плана учитывались различные сценарии и возможная смена оперативной обстановки. «И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Командующий ВСУ не уточнил, сколько военных оказались в плену, но отметил, что Киев планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.

    Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД писала, какое значение имеет освобождение города.

    Коментарии (22)
    17 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД предостерегли россиян о рисках при поездках в Абхазию: ведомство сообщило, что в начале февраля на свободу в этой стране вышел мужчина, совершивший тягчайшее преступление в отношении российской туристки в 2019 году.

    Как сообщается в Telegram-канале МИД, «гражданин Э.Г. Абухба... вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны».

    В российском ведомстве указали на то, что освобождение Абухба «свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям».

    В МИД заключили, что подобный случай создает риски для туристов в Абхазии.

    Напомним, в июле 2017 года в Абхазии напали на семью российских туристов. Злоумышленники в масках окружили россиян и потребовали у них денег. Российский турист Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался.

    В 2018 году суд Абхазии приговорил двух братьев – жителей Гудаутского района к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста.

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    17 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    Стало известно о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО

    Представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Воевода сообщил о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО

    Стало известно о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО
    @ REUTERS/Serhiy Takhmazov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны, сообщил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

    «Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», – приводит Ura.ru слова Воеводы из его Telegram-канала.

    Утверждается, что эшелон следовал из Молдавии в Винницу.

    Отмечается, что повреждения также получил участок железной дороги, восстановительные работы займут несколько дней.

    Коментарии (32)
    17 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    Эксперты CNN назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия
    @ АО "Конструкторское бюро "Арсенал"

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский канал CNN со ссылкой на трех источников, знакомых с разведданными США о разработке Россией космического ядерного оружия, сообщил, что в случае применения этого оружия могут выйти из строя отвечающие за мобильную и интернет-связь спутники.

    Источник телеканала сообщил, что появившаяся в СМИ информация о разведданных была «чрезвычайно разрушительной», так как источник этих данных был «невероятно секретным», сообщает «Коммерсант».

    Источники CNN сообщили, что разрабатываемое оружие в случае применения создаст электромагнитную волну, которая выведет из строя частные спутники – например Starlink компании SpaceX.

    Ранее эксперт разъяснил, что космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который разрабатывается в России, не имеет отношения к ядерному оружию.

    Коментарии (26)
    17 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    В РАН разъяснили цели российского космического ядерного буксира

    Эксперт разъяснил, что российский ядерный буксир не станет оружием против спутников

    В РАН разъяснили цели российского космического ядерного буксира
    @ EPA/MAXIM SHIPENKOV MANDATORY CREDIT/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который разрабатывается в России, не имеет отношения к ядерному оружию, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

    Он подчеркнул, что ядерный буксир – не очень большой реактор, таких на земле много. Подобными технологиями пользуются для выработки электрической энергии, что аналогично будет происходить в космосе, передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников.

    Напомним, Роскосмос впервые представил схему работы аппарата «Зевс» на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой.

    Коментарии (11)
    17 февраля 2024, 16:00 • Новости дня
    Шольц помешал фон дер Ляйен выдвинуться на пост генсека НАТО из-за России

    Die Welt: Шольц помешал фон дер Ляйен выдвинуться на пост генсека НАТО из-за ее позиции по России

    Шольц помешал фон дер Ляйен выдвинуться на пост генсека НАТО из-за России
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы глава Еврокомиссии выдвигалась на пост генерального секретаря Североатлантического альянса, пишет Die Welt.

    По данным Die Welt, Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО, поскольку считает, что ее чрезмерно критическое отношение к России может повлечь проблемы в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что с предложением рассмотреть кандидатуру главы ЕК на пост генсека Североатлантического альянса выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Впоследствии американский лидер Джо Байден обратился с этой идеей к Шольцу, но канцлер ее отверг, пишет издание.

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит назвал сроки подбора нового генсека НАТО.

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    17 февраля 2024, 19:53 • Новости дня
    Страны G7 договорились не возвращать активы России без компенсаций Украине
    Страны G7 договорились не возвращать активы России без компенсаций Украине
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не получит назад замороженные на Западе активы, пока «не заплатит за нанесенный Украине ущерб», следует из заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав МИД стран G7 на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    В заявлении говорится, что главы МИД стран G7 «подтвердили решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила» Украине, передает ТАСС.

    Кроме того, министры иностранных дел стран G7 обязались ужесточить санкции против России и активизировать усилия по борьбе с их обходом и мер экспортного контроля, следует из заявления.

    Ранее в ЕК сказали, на что будет направлен 13-й пакет санкций против России.

    Коментарии (47)
    17 февраля 2024, 17:50 • Новости дня
    ФОМ и ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать абсолютное большинство россиян

    ФОМ и ВЦИОМ: За Путина на президентских выборах готовы проголосовать абсолютное большинство россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали результаты социологических вопросов по теме предстоящих выборов президента России.

    Опрос ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте компании, показал рост уровня информированности граждан о предстоящих выборах: 82% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения (+ 1 п.п. за неделю), 4% – только год.

    Намерение принять участие в выборах выразили 63% опрошенных (+1 п.п. за неделю), 14% ответили, что скорее примут участие.

    Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян (+4 п.п. за неделю), за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») – 4% (-1 п.п. за неделю), Николая Харитонова (КПРФ) – 4%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 2% (-2 п.п. за неделю).

    Между тем, 74% респондентов ФОМ дали правильный ответ на вопрос, когда пройдут выборы президента России, следует из сообщения на сайте Фонда. Неправильный ответ дали 4%, 17% участников опроса с ответом затруднились.

    Участвовать в выборах намерены 83%, из них 57% совершенно точно планируют участвовать. Не планируют участвовать в выборах 13% опрошенных.

    За Владимира Путина готовы проголосовать 74% опрошенных. Из тех, кто намерен принять участие в выборах, за его кандидатуру высказались 81%. За Николая Харитонова (КПРФ) готовы отдать голос 3% респондентов, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3%, за Владислава Даванкова («Новые Люди») – 2%.

    Опрос ВЦИОМ проводился 15 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    В поквартирном опросе ФОМ, который проводился с 9 по 11 февраля, приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 субъектов России.

    Коментарии (5)
    17 февраля 2024, 11:44 • Новости дня
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Если победу в конфликте на Украине одержит президент России Владимир Путин, ЕС столкнется с серьезными проблемами, считает канцлер Германии Олаф Шольц, об этом он написал в соцсети X.

    Он написал, что в случае успеха России, последствия для ЕС будут «гораздо более дорогостоящими», чем текущая помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    В комментариях под постом пользователи отметили, что для населения ЕС последствия от действий западных политиков уже стали слишком обременительными.

    Кроме того, Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул, что Запад не хочет конфликта между Россией и НАТО, поэтому альянс не будет отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

    Он также добавил, что Европа должна больше инвестировать в свою безопасность вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.

    Ранее сообщалось, что за неделю Германия поставила ВСУ 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три бронемашины для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.

    Коментарии (41)
    17 февраля 2024, 09:39 • Новости дня
    Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы
    Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поведение России по отношению к Европе «агрессивное», он утверждает, что в разных региона мира участились кибератаки.

    Так, по словам Макрона, за последнее время резко участились, систематизировались и усилились операции по дезинформации и манипулированию информацией, а также кибератаки. «Это изменение позиции четко показывает желание агрессии [Москвы] в отношении нас», – цитирует Макрона ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что в Нидерландах в начале июня часть портов подверглась атакам в киберпространстве, за этим якобы стоят «пророссийские» хакеры.

    Коментарии (39)
    17 февраля 2024, 04:38 • Новости дня
    Главком ВСУ заявил о выводе подразделений из Авдеевки

    Главком ВСУАлександр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки

    Главком ВСУ заявил о выводе подразделений из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

    «Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки... принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – приводит ТАСС сообщение Сырского в соцсети.

    Ранее высокопоставленная представительница Пентагоа сообщила РИА «Новости», что ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину.

    Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия.

    Коментарии (21)
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    Как легализация гей-браков в Греции затрагивает Россию

    Западная пресса ликует – впервые православная страна легализовала гей-браки. Почему Греция решилась на этот шаг, а влиятельная местная православная церковь в итоге не смогла воспрепятствовать происходящему? Как ни странно, продавленное Западом решение имеет и положительную для России сторону. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Договор между Зеленским и Шольцем

      Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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