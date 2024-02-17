Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской области
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Внимание! Отбой ракетной опасности», – передает ТАСС сообщение губернатора.
Ранее Старовойт предупредил жителей региона о ракетной опасности и посоветовал укрыться в помещениях без окон и сплошными стенами, таким как коридор, ванная или кладовая.
Для тех, кто находится на улице, губернатор порекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или на паркинг.