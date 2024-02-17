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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    28 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    17 февраля 2024, 00:36 • Новости дня

    В Курской области объявили ракетную опасность

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей региона о ракетной опасности.

    «Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», – передает ТАСС заявление губернатора.

    Он подчеркнул, что тем, кто находится дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, кладовой.

    «Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», – порекомендовал Старовойт.

    Ранее ракетную угрозу объявляли в Белгородской области.

    16 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности

    Арестович в беседе с Латыниной назвал себя русским

    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом) заявил, что считает себя русским.

    «Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он признался, что ему нравятся правда и справедливость, а также совесть и свет. При этом Арестович не любит «дисциплинарное общество».

    В начале 2023 года Арестович со скандалом покинул пост советника главы офиса президента Украины. После отставки он призывал сменить президента Украины.

    В начале февраля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Арестовича за публичные призывы к терроризму.

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    16 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Группа военных ВСУ заявила о желании сложить оружие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    «Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел <…> и равнодушие руководства страны. <…> Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье», – заявили военные, передает РИА «Новости».

    Военные заявили, что предателями себя не считают и заявляют, что честно воевали за свою страну.

    «Это нас предали», – сказал один из солдат. По их словам, половина состава бригады на сегодня уничтожена.

    Видеозапись начала распространяться в украинском сегменте TikTok, однако ее неоднократно удаляли.

    Судя по тому, что военные обращаются к президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, видео было записано до 8 февраля, когда Залужный был снят с должности.

    Где сейчас находятся участники видео неизвестно.

    По данным Киева, 119-я бригада участвовала в боях на Артемовском направлении, весной 2023 года военные были выведены в приграничные районы.

    Обращения от военнослужащих бригады начали поступать в декабре 2023 года, в которых они говорили, что их перекинули в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.

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    16 февраля 2024, 10:22 • Новости дня
    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Военкор Поддубный: ВС России уничтожили обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие в ходе разведки обнаружили и впоследствии уничтожили расчет РСЗО Vampire, накануне атаковавший Белгород, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг около 21.00 мск российские ракетчики нанесли удар с использованием ОТРК в районе населенного пункта Липцы, уничтожив боевую машину, которая в тот день атаковала Белгород.

    Среди личного состава расчета есть убитые и раненые, уточнил Поддубный.

    Он отметил, что российские военные продолжают персональную охоту на террористов ВСУ.

    Поддубный напомнил, что по Белгороду противником было выпущено 18 реактивных снарядов, 14 из которых расчетам ПВО удалось перехватить. «Если бы не действия подразделений армии России, жертв было бы значительно больше», – подчеркнул военкор.

    Он добавил, что киевский режим, осуществляя теракты на российской территории, мстит за провалы на фронте. «Армия противника – это армия трусов и детоубийц», – заключил Поддубный.

    Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли семь человек, еще 19 человек пострадали.

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    16 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины

    Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине, если речь идет о ее капитуляции

    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по заключению мира на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Sueddeutsche Zeitung.

    Он отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта давно предпринимаются. Переговоры, по словам канцлера, проходили «с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что сами по себе призывы к переговорам проблем не решают, передает ТАСС.

    «Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», – заявил канцлер. Также Шольц заявил, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если отведет войска.

    При этом политик признал, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. Сейчас для Украины много делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало», – считает Шольц. Он призвал другие страны ЕС увеличить помощь Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

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    16 февраля 2024, 12:43 • Новости дня
    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву дальнобойных систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз намерен поставить Киеву дальнобойные вооружения, которые достали бы до «сердца России», заявил глава МИД Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

    Он отметил, что внешнеполитическая служба ЕС составила для Украины рекомендации, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится.

    В связи с этим в рекомендациях говорится, что нужно делать ставку на поставку Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как это описывает ЕС, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа, передает ТАСС.

    «Это разве не прямое участие в войне? Конечно», – указал Лавров.

    Министр подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что война объявлена Западом против России, это даже не скрывается.

    При этом Запад говорит, что только вооружает Украину, а воюет она сама, но все понимают, что это вранье.

    «Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100% уверены», – добавил Лавров.

    Он отметил, что в войне главное – стратегии, но они находятся не в Киеве, а далеко.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.

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    16 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ
    Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ
    @ REUTERS/Igor Tkachenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин рассказал, что представители ОБСЕ принимали участие в постановочных съемках вооруженных сил Украины (ВСУ) об «успехах» украинской армии.

    По словам Камынина, ОБСЕ приезжала в село Темировка Запорожской области для съемок репортажа о том, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра, передает РИА «Новости».

    При этом запись репортажа велась в совершенно другой локации, где не ведутся боевые действия, утверждает военный. Для антуража на место съемок пригнали БТР, а снятый материал впоследствии распространили в украинских пабликах, рассказывает Камынин.

    Он отметил, что украинские СМИ ежедневно пишут о продвижении ВСУ, но в действительности все по другому. «Из тех, кого я знал: тот убит, тот пропал. Куда-то люди деваются», – заметил военный.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок.

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    16 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие для мира на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

    Генсек НАТО отметил, что для поставок оружия Киеву нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять собственные запасы альянса, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов.

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    16 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Раскрыты подробности задержания планировавших теракты в России украинцев

    КГБ Белоруссии раскрыло подробности задержания планировавших теракты в России украинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    У задержанных на белорусской территории диверсантов нашли взрывные устройства и другие средства поражения, сообщили в Комитете государственной безопасности страны.

    Подозреваемых заметили в Лельчицком районе в ночь с 14 на 15 февраля, группа граждан нарушила границу Белоруссии со стороны Украины, заявили в ведомстве, передает БелТА.

    У них нашли взрывные устройства и «иные средства поражения», добавили в КГБ страны. В районе ввели режим контртеррористической операции, его блокировали. Среди задержанных было несколько украинских граждан и граждан Белоруссии.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что на границе с Украиной задержали диверсантов, которые планировали теракты в Белоруссии и в России. Одним из задержанных оказался белорусский гражданин.

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    16 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны рассказало о включении похоронного марша для бойцов ВСУ

    Минобороны рассказало о включении похоронного марша для воздействия на бойцов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные для украинских войск транслируют деморализующие звуки, включая похоронный марш, сообщило российское Министерство обороны.

    Командир звуковещательной станции с позывным Дед пояснил, что расчеты подрывают морально-психологическое состояние бойцов ВСУ, включая разные звукозаписи, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Зона действия комплекса – три-пять километров.

    Украинским военным транслируют звук тяжелой гусеничной техники, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих ВСУ, а также похоронный марш.

    Также для них включают на русском и украинском призывы сдаться, также их периодически дублируют на английском, поскольку у ВСУ есть много наемников.

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    16 февраля 2024, 16:32 • Новости дня
    В ВСУ подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке

    СМИ: ВСУ официально подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке

    В ВСУ подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Принято решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки, передает издание «Страна» со ссылкой на командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

    Тарнавский заявил, что решение отойти было принято «для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», передает RT.

    Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова сообщили, что срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в окружении.

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    16 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Буданов заявил о плохой ситуации для ВСУ
    Буданов заявил о плохой ситуации для ВСУ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ситуация для украинской армии на фронте складывается не лучшим образом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Для ВСУ сложилась плохая ситуация, однако она «не критическая», сказал Буданов в интервью французскому Liberation, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинским военным не хватает снарядов, но на это есть «объективные причины» – два года «войны высокой интенсивности». Промышленность Украины и помощь с Запада не успевают покрывать потребности ВСУ.

    Ранее Росфинмониторинг внес Буданова в перечень террористов и экстремистов.

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    16 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины

    Биограф Зеленского Шустер сообщил о физическом истощении президента Украины

    Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента Украины Владимира Зеленского наблюдаются признаки физического истощения, об этом сообщил его биограф Саймон Шустер.

    Отвечая на вопрос о физическом состоянии Зеленского, Шустер отметил, что, по словам близких к президенту Украины людей, у него появляются признаки истощения, передает RT.

    Он также рассказал, что украинский лидер старается отдаляться от критикующих его решения людей.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила у украинского президента Владимира Зеленского «передозировку» из-за его высказывания о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.

    Коментарии (19)
    16 февраля 2024, 09:28 • Новости дня
    Украинский пленный испугался возвращаться домой из-за сбитого Ил-76

    Украинский пленный из «Азова» Тутов признался, что боится возвращаться домой из-за сбитого Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский пленный из полка «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ) Роман Тутов признался, что после атаки ВСУ на российский Ил-76 в Белгородской области опасается возвращаться на Украину по обмену.

    «Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», – сказал он РИА «Новости».

    Произошедшее с Ил-76 Тутов назвал «нонсенсом». Он отметил, что украинские пленные на борту самолета возвращались домой к родным, но воздушное судно было сбито, «такого быть не должно».

    Тутов предположил, что это могло произойти случайно, и выразил надежду, что ответственные понесли наказание. «А если это целенаправленно… я тогда не понимаю, что происходит. Это серьезное преступление», – сказал пленный.

    Ранее президент Владимир Путин говорил, что и Главное управление разведки Украины, и ВСУ знали о том, что этим бортом будут перевозиться пленные украинцы.

    Коментарии (8)
    16 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.

    Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия, передает РИА «Новости».

    Представительница Пентагона заявила, что «ставки невероятно высоки». В США и союзники понимают, что без 60 млрд долларов, которые не согласовал Конгресс, у ВСУ нет шансов противостоять Российской армии.

    Ранее ВСУ официально подтвердили, что решили отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как могут развиваться военные события в Авдеевке.

    Коментарии (3)
    16 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000

    Глава ГУР Украины Буданов попросил Париж поставить ВСУ истребители Mirage 2000

    Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина надеется, что Франция поставит ей истребители Mirage 2000 («Мираж-2000»), заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов в интервью французской газете Liberation сказал, что киевский режим нуждается в помощи. Украинские летчики, считает он, «легко смогут освоить эту технику», передает ТАСС.

    Также он затронул вопрос нехватки снарядов у Украины.

    Напомним, Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Это даже стало причиной политического скандала между Парижем и Берлином.

    Коментарии (14)
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    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
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