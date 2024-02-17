Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей региона о ракетной опасности.
«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», – передает ТАСС заявление губернатора.
Он подчеркнул, что тем, кто находится дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, кладовой.
«Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», – порекомендовал Старовойт.
Ранее ракетную угрозу объявляли в Белгородской области.