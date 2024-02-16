Президент ЦАР назвал главную причину экономической отсталости Африки

Президент ЦАР Туадера: Неоколониализм Запада – главная причина нестабильности Африки

Tекст: Ольга Никитина

На открытии форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций» Фостен-Арканж Туадера отметил, что хотя колоний не существует официально, как не существует и колониальных держав, одной из главной причин нестабильности и экономической отсталости африканских стран остается колониализм, который изменил свою стратегию и свой образ, передает ТАСС.

По его словам, большая часть развивающихся стран и ЦАР в частности «сталкиваются с проявлениями западного неоколониализма». В этой связи глава государства указал на необходимость «разбить оковы неоколониализма в мире, пришло время покончить с этой идеологией».

Президент ЦАР встретился в пятницу с председателем «Единой России», зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Хочу поблагодарить вас за те слова, которые были сказаны вами во время вашего выступления с оценкой текущей международной ситуации, необходимости преодоления практик неоколониального наследия», – отметил Медведев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, но Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам.