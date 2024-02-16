В Севастополе задержана украденная туристами на Карибских островах яхта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, таможенники Севастополя пресекли попытку незаконной легализации яхты, украденной группой россиян на Карибских островах весной 2019 года, передает ТАСС.

Яхта была задержана, поскольку не была задекларирована и имеет статус иностранного товара. В ФТС добавили, что сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Легализация имущества, приобретенного преступным путем».

Российские туристы в 2019 году на островах Антигуа и Барбуда взяли яхту стоимостью 30 млн рублей напрокат, а затем перегнали ее в Крым, зарегистрировали по поддельным документам и стали сдавать яхту в аренду для морских прогулок. В ходе экспертизы установлено, что у яхты было два идентификационных номера, один из которых нанесли кустарным способом. Полиция на Карибских островах также возбудила уголовное дело, в международный розыск объявлен организатор преступления.

Ранее угнанную во Флориде яхту задержали у Мексики с двумя россиянами на борту.