Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.10 комментариев
Путин продлил программу «Молодая семья»
Путин заявил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года
Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими «Уралвагонзавода».
«Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, – это безусловный приоритет, – подчеркнул глава государства. – Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», передает ТАСС.
«Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», – добавил он.
Российский лидер также поручил представить предложения о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам муниципалитетов.
В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству необходимо представить предложения о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе о возмещении расходов по найму жилого помещения (компенсации расходов на приобретение или строительство жилого помещения), находящегося на территории соответствующего муниципального образования, предусмотрев механизмы финансирования указанных гарантий.
Ранее Путин заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.