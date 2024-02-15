Политолог: Даванков генерирует хайповую, но абсолютно неисполнимую повестку

Политолог Асафов назвал сильные и слабые стороны предвыборной программы Владислава Даванкова

Tекст: Андрей Резчиков

«Опорным электоратом Даванкова является городской избиратель. Но с учетом презентованного им манифеста, который может считаться лишь наброском программы, видно, что Даванков пытается расширить электорат за счет других категорий граждан», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

«В представленном манифесте есть здравые инициативы, но в основном – это желание получить хайп и привлечь внимание молодежной аудитории. Даванков пытается формулировать свои тезисы на понятном его избирателю языке, – продолжил эксперт. – Насколько у него получится привлечь новых избирателей – большой вопрос. Все зависит от его работы во время дальнейшей избирательной кампании, дебатов, агитации в СМИ».

Асафов полагает, что интерес молодежи вызовет обещание Даванкова вывести в легальное поле криптовалюты. А вот предложение кандидата заменить чиновников искусственным интеллектом и нейросетями – это чистой воды хайп, говорит политолог: «Это невозможно. Даванков прекрасно понимает это, тем не менее декларирует такую идею, потому что генеративные нейросети и ИИ находятся сейчас на пике популярности. Фактически Даванков генерирует хайповую, но абсолютно неисполнимую повестку».

Напомним, в четверг кандидат в президенты России Владислав Даванков презентовал свою избирательную программу. Помимо замены части чиновников искусственным интеллектом, он предлагает ввести льготы для производителей здоровой еды, привлекать частные средства на развитие школ, запретить эвтаназию бродячих животных, ввести кэшбек и скидки за раздельный сбор мусора, вернуть пиво на стадионы, заменить мигрантов роботами, а также создать государственный алиментный фонд, который будет содержать детей вместо отцов, которые не платят алименты. В целом его программа состоит из 170 пунктов и 18 разделов.