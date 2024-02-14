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Полиция спасла спаниеля из захламленной квартиры в Люберцах
В одной из квартир в городе Люберцы нашли запертого долгое время спаниеля, полицейские спасли животное, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Собаку спасли представители экстренных служб и полицейские из межмуниципального управления МВД России «Люберецкое», она была долгое время заперта в квартире в поселке Томилино, сообщила Волк, передает РИА «Новости».
Ведутся поиски владельца животного, он, по словам соседей, уже несколько дней не был дома.
В администрации городского округа пояснили, что квартиру вскрыли, а пса спасли. Хозяин придерживается асоциального образа жизни, а помещение находится в «крайне захламленном» состоянии.
В начале февраля в Новосибирске неравнодушный автомобилист остановился на мосту, чтобы спасти заблудившуюся собаку.