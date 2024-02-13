Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?17 комментариев
В ОП предложили маркетплейсам скрывать данные покупателей военного обмундирования
Эксперт Малькевич предложил маркетплейсам скрывать информацию о покупателях товаров военного назначения
«Маркетплейсы должны закрывать данные тех покупателей, которые покупают военное обмундирование, это совершенно очевидно», – заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
«В Общественной палате России считают крайне важным, чтобы маркетплейсы закрывали персональную информацию покупателей военного обмундирования. Мы призываем Государственную Думу активнее включаться и быстро на такие моменты реагировать», считает Малькевич.
Он объясняет, что родственники участников СВО не всегда бережно относятся к своим персональным данным, равно как и большинство обычных граждан. В связи с этим член ОП призвал учить россиян относиться бережно к такой чувствительной информации как личные данные.
«Те, кто так или иначе связан со специальной военной операцией, должны быть вообще в приоритете. Поэтому маркетплейсы должны закрывать данные тех покупателей, которые покупают военное обмундирование, это совершенно очевидно», – заключил Малькевич.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал маркетплейсы скрывать личные данные покупателей военного обмундирования.
Ранее интернет-пользователи обратили внимание, что на маркетплейсах в отзывах к товарам военного назначения (бронежилеты, шлемы, перчатки, балаклавы и прочие товары) имеется личная информация покупателей – фамилии и имена, фотографии, что может быть использовано украинской стороной для угроз, шантажа, давления против делающих покупки на маркетплейсах участников СВО и их семей.