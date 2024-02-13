В ОП предложили маркетплейсам скрывать данные покупателей военного обмундирования

Эксперт Малькевич предложил маркетплейсам скрывать информацию о покупателях товаров военного назначения

Tекст: Татьяна Косолапова

«В Общественной палате России считают крайне важным, чтобы маркетплейсы закрывали персональную информацию покупателей военного обмундирования. Мы призываем Государственную Думу активнее включаться и быстро на такие моменты реагировать», считает Малькевич.



Он объясняет, что родственники участников СВО не всегда бережно относятся к своим персональным данным, равно как и большинство обычных граждан. В связи с этим член ОП призвал учить россиян относиться бережно к такой чувствительной информации как личные данные.

«Те, кто так или иначе связан со специальной военной операцией, должны быть вообще в приоритете. Поэтому маркетплейсы должны закрывать данные тех покупателей, которые покупают военное обмундирование, это совершенно очевидно», – заключил Малькевич.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал маркетплейсы скрывать личные данные покупателей военного обмундирования.



Ранее интернет-пользователи обратили внимание, что на маркетплейсах в отзывах к товарам военного назначения (бронежилеты, шлемы, перчатки, балаклавы и прочие товары) имеется личная информация покупателей – фамилии и имена, фотографии, что может быть использовано украинской стороной для угроз, шантажа, давления против делающих покупки на маркетплейсах участников СВО и их семей.

