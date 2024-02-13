Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?6 комментариев
В Госдуме призвали маркетплейсы ввести особый регламент для военного обмундирования
Депутаты Матвейчев и Хинштейн оценили вероятность утечки данных участников СВО и их родственников через маркетплейсы
Маркетплейсам необходимо ввести регламент для категории товаров, которые могут приобретаться россиянами для СВО, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Интернет-пользователи обратили внимание, что в отзывах к товарам военного назначения много личной информации покупателей или их родственников.
На маркетплейсах продается военное обмундирование – бронежилеты, шлемы, перчатки, балаклавы и прочие товары, которые в немалом количестве покупают направляющиеся на СВО россияне и их родственники. В отзывах к товарам полно личной информации покупателей, таких как ФИО и фотография, что может быть использовано украинской стороной для угроз, шантажа, давления против самих военных и их семей.
«Согласен, что проблема есть. Она не носит массовый характер, но индивидуально такие вопросы уже стали возникать, по крайней мере с угрозами», – говорит Матвейчев.
«Поэтому нужен регламент какой-то для маркетплейсов для товаров такого класса, как военное обмундирование. Для начала маркетплейсам нужно попробовать самим из патриотических соображений принять эти внутренние регламенты. Если они этого не сделают, то законодателям придется заняться этим вопросом», – считает собеседник.
Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в свою очередь призвал разделять защиту персональных данных и ту информацию, что гражданин добровольно разглашает о себе в Сети. По его мнению, российские маркетплейсы в целом добросовестно исполняют нормы действующего законодательства о защите персональных данных.
«Пользователь может не опубликовать отзыв, либо оставить его анонимно. В случае же утечки, действительно, путем обогащения баз данных злоумышленник может, например, сопоставить заказы и персональные данные гражданина. Чтобы минимизировать такие риски, мы работаем над пакетом законопроектов, усиливающих ответственность за подобные утечки – вплоть до оборотных штрафов и уголовного преследования за незаконное использование этих данных», – заключил депутат.